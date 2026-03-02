Sadettin Saran'dan Fenerbahçe camiasına net mesaj!

Kategoriler
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor deplasmanından 2-2 ile döndü. Müsabakanın ardından stadyumdan ayrılan başkan Sadettin Saran, şampiyonluğa olan inancını yineledi.
Maçı tribünden takip eden Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, tek cümlelik söylemde bulundu. Araca geçerken kameralara konuşan Saran, "Biz şampiyon olacağız." dedi.
Galatasaray'ın kazandığı haftada takılan Fenerbahçe, liderin 4 puan gerisinde kaldı.