 Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de geç yapılan oyuncu değişiklilerine çarpıcı açıklama!

Fenerbahçe, Antalyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe yardımcı antrenörü Zeki Murat Göle, mücadele sonrasında geç yapılan oyuncu değişikliklerine değindi.

Fenerbahçe'de geç yapılan oyuncu değişiklilerine çarpıcı açıklama!
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco; rahatsızlığı sebebiyle Antalyaspor deplasmanında takımının başında olamazken, Zeki Murat Göle kulübede yer aldı. Deneyimli antrenör, beraberliğin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de geç yapılan oyuncu değişiklilerine çarpıcı açıklama!

FENERBAHÇE'DE GEÇ YAPILAN OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİNE DAİR KRİTİK AÇILIM!

2-0'dan sonra ilk değişikliğin 74. dakikada yapılmasıyla ilgili Zeki Murat Göle, "Değişiklikler için bilgi alışverişleri oluyor. Kulübeyle, keza yukarıdaki analiz departmanı arkadaşlarımızla da. Bazen hemen karar verme şansınız olmuyor. Çünkü yapacağınız bir hamle bütün maçın kaderini etkileyecek. Belki daha erken değişiklikler olabilirdi. Farklı da olabilirdi ama böyle bir tercih yaptık. Puan kaybını ilk yarıda yaşadık. İkinci yarının başında konsantrasyon kaybı oldu ama çabuk reaksiyon verdik. Oyunda kaldık. Geri dönüş yapabilecek pozisyonları da yakaladık. Ama şampiyonluk yarışı daha çok uzun. Sonuna kadar mücadeleye devam. Nelson Semedo'yla ilgili şu an bir öngörümüz yok, gerekli kontroller yapılacak. 2 puan kaybetmemizin nedeni ilk yarı oldu. İstediğimiz tempoyu yakalayamadık. Daha çok topa sahip olmamız gerekiyordu. Semedo'nun sakatlanması sonrası duraklama yapmak durumunda kaldık. Semedo değerli bir oyuncu. Puan kaybını ilk yarıda yaşadık." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de geç yapılan oyuncu değişiklilerine çarpıcı açıklama!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE, ANTALYASPOR MAÇINDA TAM KADRO MUYDU?
Sarı lacivertliler, Milan Skriniar'ın da dahil olduğu 4 eksikle deplasmana gitmişti.
#Futbol
#Spor
#Futbol
#Spor
