Fred Fenerbahçe adına şampiyonluk kritiğini yaptı!

Fenerbahçe zirve yolunda Antalya'da yara aldı. Sarı lacivertli isimler, zorlu müsabakanın ardından süreci değerlendirdi.

FRED FENERBAHÇE ADINA ŞAMPİYONLUK KRİTİĞİNİ YAPTI!

"Şampiyonluk yarışı hala ortada. Şampiyon olmak için şansımız var. Önümüzde daha çok ve önemli maçlar var. Bugün istediklerimizi yapamadık ama pes etmiyoruz asla, güçlü ve birlik olmuş bir takımız. İşimizi en iyi şekilde yapmaya, savaşmaya devam edeceğiz. Bu maçı analiz edip önümüzdeki maçlardan itibaren daha iyi bir duruş sergileyeceğiz sahada."

ANTHONY MUSABA'DAN 'SAKİN KALMALIYIZ' MESAJI

"Hala sakin kalmaya devam etmeliyiz. Bu maça iyi başlamadık. Sonrasında 2 gol attık ve sahada savaşçı ruhu göstermeye çalıştık. Bu ruhu göstermeye devam etmeliyiz. Henüz kaybedilmiş bir şey yok. Sezon sonunda iyi şeyler başarmış olmak istiyoruz. 1 puan bizi memnun etmedi ama sakin kalıp en iyi şekilde çalışmaya devam etmeliyiz."

N'GOLO KANTE YETERLİ OLAMADIKLARINI ANLATTI

"Bu maça hazırdık, son oynadığımız UEFA Avrupa Ligi maçından sonra toparlandık. Bugün iyi başlamak istedik ama 2 gol yedik, sonrasında iyi bir reaksiyon gösterdik ama maalesef yeterli değildi."