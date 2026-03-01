Menü Kapat
Marcos Senesi'nin transfer kararı bekleniyor: Fenerbahçe de masada!

Fenerbahçe'nin uzun zamandır transfer etmek istediği Marcos Senesi'nin kararı bekleniyor. Esasen ise sözleşmesi sona ermek üzere olan 28 yaşındaki savunmacıyla, Fenerbahçe dışında Juventus ve Chelsea de ilgileniyor.

Marcos Senesi'nin transfer kararı bekleniyor: Fenerbahçe de masada!
Fenerbahçe'nin Marcos Senesi süreci netleşiyor. Bournemouth ile kontrat yenileme görüşmelerini ağırdan alan Marcos Senesi'nin, yakın zamanda kararını vermesi bekleniyor.

Marcos Senesi'nin transfer kararı bekleniyor: Fenerbahçe de masada!

FENERBAHÇE İÇİN MARCOS SENESI TRANSFERİNDE ZORLU EŞİK

Fenerbahçe'nin Marcos Senesi için resmi temaslarda bulunduğu dönemde, Juventus ve Chelsea de Arjantinli stoper için devreye girdi! Halihazırdaki sözleşmesinin bitimine birkaç ay kalan Marcos Senesi'nin, yakın zamanda kariyeriyle ilgili son kararı vermesi bekleniyor. Ardından ise deneyimli savunmacı, yüklü bir imza parasıyla birlikte yeni kulübüne katılacak.

Marcos Senesi'nin transfer kararı bekleniyor: Fenerbahçe de masada!

MARCOS SENESI'NİN PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Marcos Senesi; bu sezon Bournemouth ile 29 maça çıkmış ve 2465 dakikalık zaman diliminde, 4 asistlik katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

MARCOS SENESI DAHA ÖNCE HANGİ KULÜPTEYDİ?
Arjantinli stoper, 2022 yazında 15 milyon Euro bedelle Feyenoord'dan ayrılmış ve Bournemouth'a imza atmıştı.
