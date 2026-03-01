İran'dan 2026 Dünya Kupası açıklaması: ABD ve İsrail'in savaş açması sebebiyle kritik karar!

İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Taç; İsrail ve ABD ile devam eden savaş sebebiyle, gelecek yaz düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası'na katılmalarının pek olası görünmediğini söyledi. İran'ın; turnuvaya ev sahipliği yapacak ABD ve ayrıca da İsrail ile savaş halinde olması, ülkenin 2026 Dünya Kupası'ndan çekilmesini gündeme getirdi.

İRAN'DA 2026 DÜNYA KUPASI VE FUTBOL KARARLARI

İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Taç; İran devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, dün sabahtan beri İsrail ve ABD ile devam eden çatışma nedeniyle 2026 Dünya Kupası'na katılımlarının iptal olacağını anlattı. İlave olarak da Mehdi Taç, "Bugün yaşananlar ve Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırısıyla birlikte, Dünya Kupası'na umutla bakmamız pek mümkün görünmüyor ancak bu konuda karar verecek olanlar sporun yöneticileridir. Yeni bir duyuruya kadar tüm ligleri de askıya aldık ve sporla ilgili organizasyonları durdurduk." dedi.