Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

İran'dan 2026 Dünya Kupası açıklaması: ABD ve İsrail'in savaş açması sebebiyle kritik karar!

ABD ve İsrail'in savaş açtığı İran'da, tüm futbol faaliyetleri durdu. An itibarıyla ise İran, ABD'de düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası için de açıklama yaptı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İran'dan 2026 Dünya Kupası açıklaması: ABD ve İsrail'in savaş açması sebebiyle kritik karar!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
01.03.2026
saat ikonu 18:38
|
GÜNCELLEME:
01.03.2026
saat ikonu 18:38

Federasyonu Başkanı Mehdi Taç; İsrail ve ABD ile devam eden sebebiyle, gelecek yaz düzenlenecek olan 'na katılmalarının pek olası görünmediğini söyledi. İran'ın; turnuvaya ev sahipliği yapacak ABD ve ayrıca da İsrail ile savaş halinde olması, ülkenin 2026 Dünya Kupası'ndan çekilmesini gündeme getirdi.

İran'dan 2026 Dünya Kupası açıklaması: ABD ve İsrail'in savaş açması sebebiyle kritik karar!

İRAN'DA 2026 DÜNYA KUPASI VE FUTBOL KARARLARI

İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Taç; İran devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, dün sabahtan beri İsrail ve ABD ile devam eden çatışma nedeniyle 2026 Dünya Kupası'na katılımlarının iptal olacağını anlattı. İlave olarak da Mehdi Taç, "Bugün yaşananlar ve Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırısıyla birlikte, Dünya Kupası'na umutla bakmamız pek mümkün görünmüyor ancak bu konuda karar verecek olanlar sporun yöneticileridir. Yeni bir duyuruya kadar tüm ligleri de askıya aldık ve sporla ilgili organizasyonları durdurduk." dedi.

İran'dan 2026 Dünya Kupası açıklaması: ABD ve İsrail'in savaş açması sebebiyle kritik karar!

Sıkça Sorulan Sorular

2026 DÜNYA KUPASI'NA HANGİ ÜLKELER EV SAHİPLİĞİ YAPACAK?
Tarihi turnuva; ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Manchester United için 3 kişilik teknik direktör listesi!
Süper Lig'de küme hattı alev alev: Ankara'da kritik beraberlik!
ETİKETLER
#Spor
#Futbol
#Futbol
#iran
#savaş
#2026 dünya kupası
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.