Süper Lig'de küme hattı alev alev: Ankara'da kritik beraberlik!

Süper Lig'in 24. haftasında Gençlerbirliği ile Kayserispor, 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte ev sahibi 24; konuk takım ise 20 puana yükselirken, iki ekip de küme düşme hattının içinde konumlandı ve son haftalar öncesinde riskli bir sürece dahil oldu.

Stat: Eryaman

Hakemler: Ümit Öztürk, Kerem Ersoy, Murat Şener.

Natura Dünyası Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele Bashiru, Cihan Çanak (Dk. 83 Fıratcan Üzüm), Göktan Gürpüz (Dk. 46 Samed Onur), Tongya (Dk. 58 Koita), Metehan Mimaroğlu, Traore (Dk. 90 Varesanovic).

Zecorner Kayserispor: Bilal Bayazıt, Brenet, Semih Güler, Denswil, Ramazan Civelek, Benes, Benasser, Mane (Dk. 46 Mendes), Makarov (Dk. 73 Görkem Sağlam), Cardoso, Chalov (Dk. 73 Onugkha).

Sarı kartlar: Dk. 24 Mane (Zecorner Kayserispor), Dk. 42 Tongya (Natura Dünyası Gençlerbirliği).