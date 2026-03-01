Fenerbahçe'ye şok haber! Sarunas Jasikevicius Dubai'de mahsur kaldı

Tatil için Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kentinde bulunan Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, İran’ın Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail saldırılarına karşı gerçekleştirdiği misilleme sonrası yaşanan uçuş iptalleri nedeniyle bölgeden ayrılamadı.

SÜREÇ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Fenerbahçe Kulübü’nün, başantrenör Jasikevicius’u Dubai’den çıkarmak için Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile temas kurduğu ve süreci yakından izlediği belirtildi.