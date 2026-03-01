Menü Kapat
Manchester United için 3 kişilik teknik direktör listesi!

Michael Carrick'in geçici antrenörlüğü ile beklenenden iyi performanslar gösteren Manchester United, Ada basınına göre üç adaya odaklandı. Esasen ise İngiliz devi, Michael Carrick sonrası için kritik bir liste oluşturdu.

Manchester United için 3 kişilik teknik direktör listesi!
Ruben Amorim'in görevine son verdikten sonra; eski futbolcusu Michael Carrick'i geçici süreyle antrenörlüğe terfi ettiren Manchester United, rotayı netleştirmeye başladı. Süreçten hareketle kırmızı beyazlılar, farklı oyun stilleriyle dikkat çeken 3 ismi gündeme taşıdı.

Manchester United için 3 kişilik teknik direktör listesi!

MANCHESTER UNITED İÇİN 3 KİŞİLİK TEKNİK DİREKTÖR LİSTESİ!

Uzun yıllar sürecek bir anlaşma yapmak isteyen yönetim; Roberto Martinez, Julian Nagelsmann ve Roberto De Zerbi'ye yöneldi!

Manchester United için 3 kişilik teknik direktör listesi!

İlave olarak ise Roberto Martinez şu an Portekiz Milli Takımı'nı çalıştırırken, Julian Nagelsmann da Almanya Milli Takımı'nı yönetiyordu.

Manchester United için 3 kişilik teknik direktör listesi!

Son olarak ise Roberto De Zerbi, Marsilya'daki görevinden yeni ayrılmıştı.

RUBEN AMORIM'İN MANCHESTER UNITED PERFORMANSI

Sporting Lizbon'daki başarısıyla Manchester United'a gelen 41 yaşındaki Ruben Amorim, Premier Lig deviyle 63 mücadelede yer almış ve maç başına 1.43 puan ortalaması tutturmuştu.

Manchester United için 3 kişilik teknik direktör listesi!

Sıkça Sorulan Sorular

RUBEN AMORIM'İN LIZBON PERFORMANSI NASILDI?
Portekiz temsilcisinde 229 kez sahaya çıkan Amorim, puan ortalaması olarak 2.28 yapmıştı.
