Manchester United için 3 kişilik teknik direktör listesi!

Ruben Amorim'in görevine son verdikten sonra; eski futbolcusu Michael Carrick'i geçici süreyle antrenörlüğe terfi ettiren Manchester United, rotayı netleştirmeye başladı. Süreçten hareketle kırmızı beyazlılar, farklı oyun stilleriyle dikkat çeken 3 ismi gündeme taşıdı.

MANCHESTER UNITED İÇİN 3 KİŞİLİK TEKNİK DİREKTÖR LİSTESİ!

Uzun yıllar sürecek bir anlaşma yapmak isteyen yönetim; Roberto Martinez, Julian Nagelsmann ve Roberto De Zerbi'ye yöneldi!

İlave olarak ise Roberto Martinez şu an Portekiz Milli Takımı'nı çalıştırırken, Julian Nagelsmann da Almanya Milli Takımı'nı yönetiyordu.

Son olarak ise Roberto De Zerbi, Marsilya'daki görevinden yeni ayrılmıştı.

RUBEN AMORIM'İN MANCHESTER UNITED PERFORMANSI

Sporting Lizbon'daki başarısıyla Manchester United'a gelen 41 yaşındaki Ruben Amorim, Premier Lig deviyle 63 mücadelede yer almış ve maç başına 1.43 puan ortalaması tutturmuştu.