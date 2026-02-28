Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Jürgen Klopp da Şampiyonlar Ligi hikâyesini gündeme taşıdı: "Akıl almaz bir iş"

Jürgen Klopp, Kjetil Knutsen yönetimindeki Bodo/Glimt'e övgülerde bulundu. Esasen ise deneyimli antrenör, Bodo/Glimt'in Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısını anlamlandırmanın çok zor olduğunu anlattı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Jürgen Klopp da Şampiyonlar Ligi hikâyesini gündeme taşıdı:
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
28.02.2026
saat ikonu 22:23
|
GÜNCELLEME:
28.02.2026
saat ikonu 22:23

Bodo/Glimt'in Şampiyonlar Ligi'ndeki tarihi sezonu devam ederken, Jürgen Klopp da Kjetil Knutsen'in yaptıklarına dikkat çekti. Halihazırda Bodo/Glimt Inter'i de eleyip son 16 takım arasına kalırken, Jürgen Klopp da Şampiyonlar Ligi'ndeki büyük sürprizi detaylandırdı.

Jürgen Klopp da Şampiyonlar Ligi hikâyesini gündeme taşıdı: "Akıl almaz bir iş"

JURGEN KLOPP BODO/GLIMT'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ SERÜVENİNDEN BAHSETTİ

"Gerçekten akıl almaz bir iş başarıyorlar. Daha fazlasını öğrenmek istiyorum çünkü tam olarak ne yaptıklarını anlamıyorum. Çok ilginç.

Jürgen Klopp da Şampiyonlar Ligi hikâyesini gündeme taşıdı: "Akıl almaz bir iş"

Oynadıkları futbolu anlıyorum, zaten çok iyi oynuyorlar. Ama bütün proje başlı başına inanılmaz derecede ilginç.

Jürgen Klopp da Şampiyonlar Ligi hikâyesini gündeme taşıdı: "Akıl almaz bir iş"

Böyle şeylerin yaşanabilmesi gerçekten çok güzel. Kjetil Knutsen ve onun inanılmaz takımı Bodo/Glimt...

Jürgen Klopp da Şampiyonlar Ligi hikâyesini gündeme taşıdı: "Akıl almaz bir iş"

Yaptıkları şey gerçekten müthiş. Üstelik bunu sezon dışı dönemde yapıyorlar. Norveç'te sezon ne zaman bitmişti? Kasım sonu! Mart ayındayız artık... Uzun süredir rekabetçi oynamıyorlar. Başardıkları inanılmaz!

Jürgen Klopp da Şampiyonlar Ligi hikâyesini gündeme taşıdı: "Akıl almaz bir iş"

Bir defa Kjetil Knutsen ile iletişime geçmeye çalıştım ama anlaşılır şekilde bir maç hazırlığının tam ortasındaydı."

BODO/GLIMT ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ EN DÜŞÜK BÜTÇEYE SAHİP!

Şampiyonlar Ligi'ndeki son 16 ekip arasında, yaklaşık 57 milyon Euroluk yatırımıyla Bodo/Glimt en işlevsel takım olarak öne çıkıyor! Zira Norveç ekibine en yakın bütçe, 337 milyon Euro ile Galatasaray'da. Kjetil Knutsen'in öğrencileri, an itibarıyla sezon başında hiç tahmin edilmeyen bir başarıya imza attı.

Jürgen Klopp da Şampiyonlar Ligi hikâyesini gündeme taşıdı: "Akıl almaz bir iş"

Sıkça Sorulan Sorular

BODO/GLIMT SON 16'DA KİMİNLE EŞLEŞMİŞTİ?
Sarı siyahlılar, Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile karşılaşacak.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Arda Turan'ın çağrısına Göztepe'den cevap: "Mutluluk duyarız"
Kasımpaşa'da bir mağlubiyet daha: Emre Belözoğlu'ndan istifa sözleri!
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.