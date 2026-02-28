Jürgen Klopp da Şampiyonlar Ligi hikâyesini gündeme taşıdı: "Akıl almaz bir iş"

Bodo/Glimt'in Şampiyonlar Ligi'ndeki tarihi sezonu devam ederken, Jürgen Klopp da Kjetil Knutsen'in yaptıklarına dikkat çekti. Halihazırda Bodo/Glimt Inter'i de eleyip son 16 takım arasına kalırken, Jürgen Klopp da Şampiyonlar Ligi'ndeki büyük sürprizi detaylandırdı.

JURGEN KLOPP BODO/GLIMT'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ SERÜVENİNDEN BAHSETTİ

"Gerçekten akıl almaz bir iş başarıyorlar. Daha fazlasını öğrenmek istiyorum çünkü tam olarak ne yaptıklarını anlamıyorum. Çok ilginç.

Oynadıkları futbolu anlıyorum, zaten çok iyi oynuyorlar. Ama bütün proje başlı başına inanılmaz derecede ilginç.

Böyle şeylerin yaşanabilmesi gerçekten çok güzel. Kjetil Knutsen ve onun inanılmaz takımı Bodo/Glimt...

Yaptıkları şey gerçekten müthiş. Üstelik bunu sezon dışı dönemde yapıyorlar. Norveç'te sezon ne zaman bitmişti? Kasım sonu! Mart ayındayız artık... Uzun süredir rekabetçi futbol oynamıyorlar. Başardıkları inanılmaz!

Bir defa Kjetil Knutsen ile iletişime geçmeye çalıştım ama anlaşılır şekilde bir maç hazırlığının tam ortasındaydı."

BODO/GLIMT ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ EN DÜŞÜK BÜTÇEYE SAHİP!

Şampiyonlar Ligi'ndeki son 16 ekip arasında, yaklaşık 57 milyon Euroluk yatırımıyla Bodo/Glimt en işlevsel takım olarak öne çıkıyor! Zira Norveç ekibine en yakın bütçe, 337 milyon Euro ile Galatasaray'da. Kjetil Knutsen'in öğrencileri, an itibarıyla sezon başında hiç tahmin edilmeyen bir başarıya imza attı.