Kasımpaşa'da bir mağlubiyet daha: Emre Belözoğlu'ndan istifa sözleri!

Kasımpaşa'da Emre Belözoğlu gündemi başladı. İstanbul'da Çaykur Rizespor'a 3-0 mağlup olan mavi beyazlılar, an itibarıyla 20 puanda kaldı ve küme düşme hattında yer aldı. Ayrıca da Kasımpaşa, Emre Belözoğlu yönetimindeki Süper Lig maçlarında sadece 1 kez galip gelebildi.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN İSTİFA SÖZLERİ!

"Çok konuşacak bir şey yok. Fenerbahçe maçındaki oyun bizi olumlu etkiler diye düşünüyordum. Oyuncuları motive etmeye çalıştık. Çok büyük üzüntü içindeyim. Oyuncuların içinde üzülenleri de görüyorum. Artık çanların çaldığı anları oynayacak takımımız. Elimden geldiğince çalışmaya devam edeceğim. Dört gün önceki oyunla bugünkü oyun arasındaki fark kabul edilebilir değil. Rize belki de bu sezon ligdeki en kolay maçı oynadı. Bize yakışmadı. Kasımpaşa'ya gönül verenlerden özür diliyorum. Taraftarı anlıyorum. Yapmam gerekenin ne olduğunu biliyorum ama bugünün o gün olduğunu düşünmüyorum. Önümüzde kazanabileceğimiz maçlar olduğunu görüyorum. Hafta içi radikal bir karar olabilir. Oyuncu grubunun bunun ciddiyetinin farkına varacağını düşünüyorum. İpleri biraz daha sıkmamız gerektiği gözüküyor."

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Mustafa Savranlar, Mert Bulut.

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Becao, Arous, Frimpong, Baldursson, İrfan Can Kahveci (Dk. 82 Kubilay Kanatsızkuş), Diabate, Allevinah (Dk. 46 Eyüp Aydın), Benedyczak (Dk. 70 Ali Yavuz Kol), Cenk Tosun (Dk. 70 Gueye).

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Samet Akaydın (Dk. 85 Mocsi), Sagnan, Hojer, Olawoyin, Taylan Antalyalı (Dk. 62 Papanikolaou), Laçi, Mebude (Dk. 85 Augusto), Halil Dervişoğlu (Dk. 72 Sowe), Mihaila (Dk. 72 Zeqiri).

Goller: Dk. 25 Halil Dervişoğlu, Dk. 56 Mihaila, Dk. 80 Mebuda (Çaykur Rizespor).

Sarı kartlar: Dk. 56 Halil Dervişoğlu, Dk. 58 Mihaila (Çaykur Rizespor).