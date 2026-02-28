Menü Kapat
Spor
 | Burak Ayaydın

Kasımpaşa'da bir mağlubiyet daha: Emre Belözoğlu'ndan istifa sözleri!

Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa, kendi sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Karadeniz temsilcisinin farklı kazandığı mücadelenin ardından, Emre Belözoğlu'ndan istifa kritiği geldi.

Kasımpaşa'da bir mağlubiyet daha: Emre Belözoğlu'ndan istifa sözleri!
Kasımpaşa'da Emre Belözoğlu gündemi başladı. İstanbul'da Çaykur Rizespor'a 3-0 mağlup olan mavi beyazlılar, an itibarıyla 20 puanda kaldı ve küme düşme hattında yer aldı. Ayrıca da Kasımpaşa, Emre Belözoğlu yönetimindeki Süper Lig maçlarında sadece 1 kez galip gelebildi.

Kasımpaşa'da bir mağlubiyet daha: Emre Belözoğlu'ndan istifa sözleri!

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN İSTİFA SÖZLERİ!

"Çok konuşacak bir şey yok. Fenerbahçe maçındaki oyun bizi olumlu etkiler diye düşünüyordum. Oyuncuları motive etmeye çalıştık. Çok büyük üzüntü içindeyim. Oyuncuların içinde üzülenleri de görüyorum. Artık çanların çaldığı anları oynayacak takımımız. Elimden geldiğince çalışmaya devam edeceğim. Dört gün önceki oyunla bugünkü oyun arasındaki fark kabul edilebilir değil. Rize belki de bu sezon ligdeki en kolay maçı oynadı. Bize yakışmadı. Kasımpaşa'ya gönül verenlerden özür diliyorum. Taraftarı anlıyorum. Yapmam gerekenin ne olduğunu biliyorum ama bugünün o gün olduğunu düşünmüyorum. Önümüzde kazanabileceğimiz maçlar olduğunu görüyorum. Hafta içi radikal bir karar olabilir. Oyuncu grubunun bunun ciddiyetinin farkına varacağını düşünüyorum. İpleri biraz daha sıkmamız gerektiği gözüküyor."

Kasımpaşa'da bir mağlubiyet daha: Emre Belözoğlu'ndan istifa sözleri!

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Mustafa Savranlar, Mert Bulut.

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Becao, Arous, Frimpong, Baldursson, İrfan Can Kahveci (Dk. 82 Kubilay Kanatsızkuş), Diabate, Allevinah (Dk. 46 Eyüp Aydın), Benedyczak (Dk. 70 Ali Yavuz Kol), Cenk Tosun (Dk. 70 Gueye).

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Samet Akaydın (Dk. 85 Mocsi), Sagnan, Hojer, Olawoyin, Taylan Antalyalı (Dk. 62 Papanikolaou), Laçi, Mebude (Dk. 85 Augusto), Halil Dervişoğlu (Dk. 72 Sowe), Mihaila (Dk. 72 Zeqiri).

Goller: Dk. 25 Halil Dervişoğlu, Dk. 56 Mihaila, Dk. 80 Mebuda (Çaykur Rizespor).

Sarı kartlar: Dk. 56 Halil Dervişoğlu, Dk. 58 Mihaila (Çaykur Rizespor).

Kasımpaşa'da bir mağlubiyet daha: Emre Belözoğlu'ndan istifa sözleri!

Sıkça Sorulan Sorular

EMRE BELÖZOĞLU'NUN TEK GALİBİYETİ HANGİ MAÇTAYDI?
Genç çalıştırıcı, Fatih Karagümrük mücadelesinden 3 puanla ayrılmıştı.
