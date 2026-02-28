Beşiktaş Kocaelispor deplasmanında kazandı: Yeni transferler gollere devam ediyor!

Trendyol Süper Lig'de, Kocaelispor ve Beşiktaş sahaya çıktı. Hakem Cihan Aydın'ın düdük çaldığı; Kartal'ın Avrupa yolundaki zorlu müsabakası, bugün saat 16.00 itibarıyla başlamıştı.

KOCAELİSPOR-BEŞİKTAŞ İLK 11'LER

Kocaelispor: Gökhan, Ahmet, Balogh, Smolcic, Dijksteel, Show, Linetty, Keita, Tayfur, Agyei, Serdar.

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Asslani, Ndidi, Cengiz, Cerny, Olaitan, Oh.

KOCAELİSPOR-BEŞİKTAŞ CANLI MAÇ ANLATIMI

1' Körfez'de futbol coşkusu!

10' Beşiktaş hızlı geldi ama Cengiz rakibini geçemedi. Ardından gelişen Kocaelispor akınında ise ev sahibi atağını olgunlaştıramadı.

17' Kocaelispor'un sağdan Agyei ile yüklendiği pozisyonda Ndidi araya girdi ve top Ersin'de kaldı.

21' Maçta henüz kaleyi bulan bir şut olmadı!

28' Cengiz'in kullandığı kornerde Ndidi'den şık bir pas geldi ve Cerny'nin çevirdiği topa, Agbadou vurdu ama isabetli olmadı!

31' Rıdvan'ın ortasında ön direkte pozisyona giren Oh, maçın en tehlikeli anını yaşattı.

36' Kocaelispor'da Keita gelişine vurdu topa ve kaleyi bulamadı!

45' Uzatma süresi olarak 2 dakika belirlendi.

KÖRFEZ'DE İLK YARIDA GOL YOK: 0-0!

46' Kocaeli'de ikinci devre!

GOL! 52' Cerny'nin ortasında Agbadou kafayı vurdu: Beşiktaş Körfez'de 1-0 önde!

55' Beşiktaş organize geldi ve Ndidi'nin vuruşu auta çıktı.

62' Kocaelispor'da Balogh şansını denedi ama istediği sonucu alamadı.

70' İkili mücadeleler ön planda.

80' Oyunda tempo çok düştü.

85' Ahmet Oğuz'un ortasında Kocaelispor yüklendi ama fırsat bulamadı.

90' Uzatma süresi olarak 5 dakika belirlendi.

90+ Olaitan'ın pozisyonunda Gökhan gole izin vermedi!

KÖRFEZ'DE FUTBOL HEYECANI SONA ERDİ: KOCAELİSPOR 0-1 BEŞİKTAŞ!

BEŞİKTAŞ'TA HEDEF AVRUPA

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Körfez'de de galip geldi ve Avrupa yolunda önemli bir adım daha attı.

KOCAELİSPOR BUGÜN ÖNCESİNDE ÇIKIŞTAYDI

Selçuk İnan ile istikrarlı performanslar gösteren Kocaelispor, küme hattından uzaklaşmış ve Beşiktaş maçı öncesinde 8. basamakta yer almıştı.

BEŞİKTAŞ FORM YAKALADI

Yeni transferleriyle yüksek tempolu oyunlar oynamaya başlayan Beşiktaş, uzun zamandır mağlup olmuyor.