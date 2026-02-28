Menü Kapat
Spor
 Burak Ayaydın

Beşiktaş Kocaelispor deplasmanında kazandı: Yeni transferler gollere devam ediyor!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kocaelispor'a konuk oldu. Körfez'deki kritik mücadeleye dair tüm detaylar ve canlı maç anlatımı haberimizde.

Beşiktaş Kocaelispor deplasmanında kazandı: Yeni transferler gollere devam ediyor!
Trendyol Süper Lig'de, Kocaelispor ve Beşiktaş sahaya çıktı. Hakem Cihan Aydın'ın düdük çaldığı; Kartal'ın Avrupa yolundaki zorlu müsabakası, bugün saat 16.00 itibarıyla başlamıştı.

Beşiktaş Kocaelispor deplasmanında kazandı: Yeni transferler gollere devam ediyor!

0:00 81
Beşiktaş Kocaelispor deplasmanında kazandı: Yeni transferler gollere devam ediyor!

KOCAELİSPOR-BEŞİKTAŞ İLK 11'LER

Kocaelispor: Gökhan, Ahmet, Balogh, Smolcic, Dijksteel, Show, Linetty, Keita, Tayfur, Agyei, Serdar.

Beşiktaş Kocaelispor deplasmanında kazandı: Yeni transferler gollere devam ediyor!

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Asslani, Ndidi, Cengiz, Cerny, Olaitan, Oh.

Beşiktaş Kocaelispor deplasmanında kazandı: Yeni transferler gollere devam ediyor!

KOCAELİSPOR-BEŞİKTAŞ CANLI MAÇ ANLATIMI

1' Körfez'de futbol coşkusu!

Beşiktaş Kocaelispor deplasmanında kazandı: Yeni transferler gollere devam ediyor!

10' Beşiktaş hızlı geldi ama Cengiz rakibini geçemedi. Ardından gelişen Kocaelispor akınında ise ev sahibi atağını olgunlaştıramadı.

Beşiktaş Kocaelispor deplasmanında kazandı: Yeni transferler gollere devam ediyor!

17' Kocaelispor'un sağdan Agyei ile yüklendiği pozisyonda Ndidi araya girdi ve top Ersin'de kaldı.

Beşiktaş Kocaelispor deplasmanında kazandı: Yeni transferler gollere devam ediyor!

21' Maçta henüz kaleyi bulan bir şut olmadı!

Beşiktaş Kocaelispor deplasmanında kazandı: Yeni transferler gollere devam ediyor!

28' Cengiz'in kullandığı kornerde Ndidi'den şık bir pas geldi ve Cerny'nin çevirdiği topa, Agbadou vurdu ama isabetli olmadı!

Beşiktaş Kocaelispor deplasmanında kazandı: Yeni transferler gollere devam ediyor!

31' Rıdvan'ın ortasında ön direkte pozisyona giren Oh, maçın en tehlikeli anını yaşattı.

Beşiktaş Kocaelispor deplasmanında kazandı: Yeni transferler gollere devam ediyor!

36' Kocaelispor'da Keita gelişine vurdu topa ve kaleyi bulamadı!

Beşiktaş Kocaelispor deplasmanında kazandı: Yeni transferler gollere devam ediyor!

45' Uzatma süresi olarak 2 dakika belirlendi.

https://x.com/Kocaelispor/status/2027742907118039336?s=20

KÖRFEZ'DE İLK YARIDA GOL YOK: 0-0!

https://x.com/Besiktas/status/2027742989900976383?s=20

46' Kocaeli'de ikinci devre!

Beşiktaş Kocaelispor deplasmanında kazandı: Yeni transferler gollere devam ediyor!

GOL! 52' Cerny'nin ortasında Agbadou kafayı vurdu: Beşiktaş Körfez'de 1-0 önde!

https://x.com/Besiktas/status/2027749277687046579?s=20

55' Beşiktaş organize geldi ve Ndidi'nin vuruşu auta çıktı.

62' Kocaelispor'da Balogh şansını denedi ama istediği sonucu alamadı.

Beşiktaş Kocaelispor deplasmanında kazandı: Yeni transferler gollere devam ediyor!

70' İkili mücadeleler ön planda.

80' Oyunda tempo çok düştü.

Beşiktaş Kocaelispor deplasmanında kazandı: Yeni transferler gollere devam ediyor!

85' Ahmet Oğuz'un ortasında Kocaelispor yüklendi ama fırsat bulamadı.

90' Uzatma süresi olarak 5 dakika belirlendi.

Beşiktaş Kocaelispor deplasmanında kazandı: Yeni transferler gollere devam ediyor!

90+ Olaitan'ın pozisyonunda Gökhan gole izin vermedi!

https://x.com/Besiktas/status/2027760364184621533?s=20

KÖRFEZ'DE FUTBOL HEYECANI SONA ERDİ: KOCAELİSPOR 0-1 BEŞİKTAŞ!

https://x.com/Kocaelispor/status/2027760254574837976?s=20

BEŞİKTAŞ'TA HEDEF AVRUPA

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Körfez'de de galip geldi ve Avrupa yolunda önemli bir adım daha attı.

Beşiktaş Kocaelispor deplasmanında kazandı: Yeni transferler gollere devam ediyor!

KOCAELİSPOR BUGÜN ÖNCESİNDE ÇIKIŞTAYDI

Selçuk İnan ile istikrarlı performanslar gösteren Kocaelispor, küme hattından uzaklaşmış ve Beşiktaş maçı öncesinde 8. basamakta yer almıştı.

Beşiktaş Kocaelispor deplasmanında kazandı: Yeni transferler gollere devam ediyor!

BEŞİKTAŞ FORM YAKALADI

Yeni transferleriyle yüksek tempolu oyunlar oynamaya başlayan Beşiktaş, uzun zamandır mağlup olmuyor.

Beşiktaş Kocaelispor deplasmanında kazandı: Yeni transferler gollere devam ediyor!

BEŞİKTAŞ'IN DEVRE ARASINDAKİ EN YÜKSEK BEDELLİ AYRILIĞI KİM OLMUŞTU?
Kartal, Tammy Abraham için 21 milyon Euro bonservis + Yasin Özcan'ı barındıran bir anlaşma yapmıştı.
Fenerbahçe'nin Nottingham Forest zaferi İngiltere basınında: Yuhalandı vurgusu!
Arda Turan'dan Türkiye planı: UEFA'ya başvuruldu!
