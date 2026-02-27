Arda Turan'dan Türkiye planı: UEFA'ya başvuruldu!

Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Lech Poznan ile eşleşti. Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, iç saha maçı için Türkiye sürecini duyurdu.

ARDA TURAN'DAN 'TÜRKİYE'DE OYNAMAK İSTİYORUM' ÇIKIŞI

Arda Turan, Lech Poznan ile ev sahibi olarak çıkacakları ikinci maçı Türkiye'de oynamak istediğini söyledi. 39 yaşındaki çalıştırıcı, "UEFA Konferans Ligi'nde Lech Poznan'a karşı ev sahibi olduğumuz rövanş maçını Türkiye'de oynamak istiyorum. Umarım UEFA buna izin verir." dedi.

ARDA TURAN YÖNETİMİNDEKİ SHAKHTAR DONETSK'İN AVRUPA FİKSTÜRÜ

Ukrayna devi, 12 Mart ile 19 Mart tarihlerinde Lech Poznan ile karşılaşacak.