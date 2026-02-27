Menü Kapat
 Burak Ayaydın

Arda Turan'dan Türkiye planı: UEFA'ya başvuruldu!

Arda Turan, Shakhtar Donetsk adına Türkiye planını açıkladı. Esasen ise genç çalıştırıcı, Konferans Ligi'ndeki eşleşme için Türkiye'yi işaret etti.

Arda Turan'dan Türkiye planı: UEFA'ya başvuruldu!
Burak Ayaydın
27.02.2026
27.02.2026
Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Lech Poznan ile eşleşti. Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, iç saha maçı için Türkiye sürecini duyurdu.

Arda Turan'dan Türkiye planı: UEFA'ya başvuruldu!

ARDA TURAN'DAN 'TÜRKİYE'DE OYNAMAK İSTİYORUM' ÇIKIŞI

Arda Turan, Lech Poznan ile ev sahibi olarak çıkacakları ikinci maçı Türkiye'de oynamak istediğini söyledi. 39 yaşındaki çalıştırıcı, "UEFA Konferans Ligi'nde Lech Poznan'a karşı ev sahibi olduğumuz rövanş maçını Türkiye'de oynamak istiyorum. Umarım UEFA buna izin verir." dedi.

Arda Turan'dan Türkiye planı: UEFA'ya başvuruldu!

ARDA TURAN YÖNETİMİNDEKİ SHAKHTAR DONETSK'İN AVRUPA FİKSTÜRÜ

Ukrayna devi, 12 Mart ile 19 Mart tarihlerinde Lech Poznan ile karşılaşacak.

Sıkça Sorulan Sorular

SHAKHTAR DONETSK'İN BAŞKA HANGİ TAKIMLA EŞLEŞME İHTİMALİ VARDI?
Arda Turan'ın ekibi, son 16'ya kalan Samsunspor ile de mücadele edebilirdi ama kura süreci farklı ilerledi.
