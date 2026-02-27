Trabzonspor-Fatih Karagümrük | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ve Fatih Karagümrük karşılaşıyor. Hakem Ali Yılmaz'ın düdük çalacağı kritik müsabaka, bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak.

TRABZONSPOR-FATİH KARAGÜMRÜK MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Oulai, Okay, Muçi, Mustafa, Augusto (Zubkov), Onuachu.

Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Mladenovic, Bartuğ, Kranevitter, Berkay, Verde, Babicka, Larsson.

TRABZONSPOR VE FATİH KARAGÜMRÜK ARASINDA 12. DÜELLO

Trabzonspor ile Fatih Karagümrük, Karadeniz'deki karşılaşmayla birlikte ligde 12. kez sahaya çıkacak. İki takım arasında; 1983-1984 sezonunda başlayan rekabette, bugüne dek 11 karşılaşma oynandı. Bu müsabakaların 8'i Trabzonspor'un üstünlüğüyle sona ererken, İstanbul temsilcisi ise sadece 1 maçta galip geldi.

TRABZONSPOR'DA EKSİKLER

Trabzonspor'da Edin Visca ve Tim Jabol-Folcarelli, sakatlıkları nedeniyle müsabakada görev alamayacak.

TRABZONSPOR'DA FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI ÖNCESİNDE SON DURUM

Karadeniz devi; ligde 23 hafta sonunda 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayarak, 48 puanlı lider Galatasaray'ın 7, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin ise 5 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.

FATİH KARAGÜMRÜK İÇİN SON ŞANSLAR

Lig tablosunun son sırasında konumlanan Fatih Karagümrük, birkaç maç daha kazanamaması halinde küme düşen ilk takım olacak.