Galatasaray'ın Juventus zaferinin ardından Lucas Torreira vurgusu: "Hep aynı"

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u eledi ve son 16 takım arasına kaldı. Eski İtalyan futbolcu ve antrenör Paolo Di Canio, zorlu eşleşme sonrasında çarpıcı tespitlerde bulundu.
Galatasaray-Juventus eşleşmesini değerlendiren Paolo Di Canio, "Juventus ilk yarıda oyuna kendi karakterini koymalıydı ama neredeyse hiç koymadı. Locatelli’nin attığı penaltı adeta yoktan geldi! Lucas Torreira hep bacakları açık şekilde kayarak müdahale ediyor ve hiçbir gerekçe yokken penaltıya sebep oldu.
İlk yarının sonunda Jonathan David’in pozisyonu 2-0’ı getirebilirdi ama o fırsatı harcadı. O noktada Juventus, neredeyse hiçbir şey yapmadan devreye 2-0 önde girebilirdi.
İkinci yarıda ise on kişi kalmasına rağmen yıkıcıydı. Yedi sekiz net gol fırsatı buldu ve Galatasaray’ın oyun organizasyonundaki eksikliklerini sürekli değerlendirdi. 90. dakikaya kadar turu fazlasıyla hak etmişti.
Stadyum takımla yeniden barıştı, herkes ayağa kalkıp alkışladı. Şimdi Juventus’un İstanbul’daki ilk maçın acısını sonuna kadar hissetmesi gerekiyor. Büyük bir takım gelişmek istiyorsa, bunu yapmalıdır.
İstanbul’da 70’li yılların takımları gibi savunma yapmalıydı. Deplasmandaki maçın 3-2’lik bir yenilgiyle bitmesini sağlamalı, rövanşta da iki ya da üç gol atmayı düşünmeliydi." ifadelerini kullandı.