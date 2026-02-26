Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u eledi ve son 16 takım arasına kaldı. Eski İtalyan futbolcu ve antrenör Paolo Di Canio, zorlu eşleşme sonrasında çarpıcı tespitlerde bulundu.

HABERİN ÖZETİ Galatasaray'ın Juventus zaferinin ardından Lucas Torreira vurgusu: "Hep aynı" Eski futbolcu Paolo Di Canio, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde elediği Juventus'un maçtaki performansını, taktiksel hatalarını ve Lucas Torreira'nın sebep olduğu penaltı pozisyonunu sert bir dille eleştirdi. Di Canio, Juventus'un ilk yarıda kendi karakterini oyuna yansıtamamasını ve 2-0'lık fırsatı değerlendirememesini eleştirdi. Lucas Torreira'nın sebep olduğu penaltıyı "yoktan gelmiş" olarak niteledi ve müdahale şeklini sorguladı. Juventus'un ikinci yarıda 10 kişi kalmasına rağmen birçok gol fırsatı bulduğunu ve 90. dakikaya kadar turu hak ettiğini savundu. Di Canio, Juventus'un deplasmandaki ilk maçta daha iyi savunma yapması ve daha avantajlı bir skorla dönmesi gerektiğini belirtti. Juventus'un her iki maçta da kırmızı kart görmesi, eşleşmenin en kritik noktası olarak vurgulandı.

GALATASARAYLI LUCAS TORREIRA İÇİN PENALTI KRİTİĞİ!

Galatasaray-Juventus eşleşmesini değerlendiren Paolo Di Canio, "Juventus ilk yarıda oyuna kendi karakterini koymalıydı ama neredeyse hiç koymadı. Locatelli’nin attığı penaltı adeta yoktan geldi! Lucas Torreira hep bacakları açık şekilde kayarak müdahale ediyor ve hiçbir gerekçe yokken penaltıya sebep oldu.

İlk yarının sonunda Jonathan David’in pozisyonu 2-0’ı getirebilirdi ama o fırsatı harcadı. O noktada Juventus, neredeyse hiçbir şey yapmadan devreye 2-0 önde girebilirdi.

İkinci yarıda ise on kişi kalmasına rağmen yıkıcıydı. Yedi sekiz net gol fırsatı buldu ve Galatasaray’ın oyun organizasyonundaki eksikliklerini sürekli değerlendirdi. 90. dakikaya kadar turu fazlasıyla hak etmişti.

Stadyum takımla yeniden barıştı, herkes ayağa kalkıp alkışladı. Şimdi Juventus’un İstanbul’daki ilk maçın acısını sonuna kadar hissetmesi gerekiyor. Büyük bir takım gelişmek istiyorsa, bunu yapmalıdır.

İstanbul’da 70’li yılların takımları gibi savunma yapmalıydı. Deplasmandaki maçın 3-2’lik bir yenilgiyle bitmesini sağlamalı, rövanşta da iki ya da üç gol atmayı düşünmeliydi." ifadelerini kullandı.