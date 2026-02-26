Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Galatasaray'ın Juventus zaferinin ardından Lucas Torreira vurgusu: "Hep aynı"

Galatasaray'ın Juventus zaferi tüm dünyada ses getirirken, eski futbolcu Paolo Di Canio da karşılaşmayı değerlendirdi. Ülkesi açısından net bir yaklaşımda bulunan Paolo Di Canio, Galatasaraylı Lucas Torreira'nın ise hep aynı hamleyi yaptığını belirtti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray'ın Juventus zaferinin ardından Lucas Torreira vurgusu:
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.02.2026
saat ikonu 20:42
|
GÜNCELLEME:
26.02.2026
saat ikonu 20:48

, 'nde 'u eledi ve son 16 takım arasına kaldı. Eski İtalyan futbolcu ve antrenör Paolo Di Canio, zorlu eşleşme sonrasında çarpıcı tespitlerde bulundu.

Galatasaray'ın Juventus zaferinin ardından Lucas Torreira vurgusu: "Hep aynı"

0:00 93
HABERİN ÖZETİ

Galatasaray'ın Juventus zaferinin ardından Lucas Torreira vurgusu: "Hep aynı"

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Eski futbolcu Paolo Di Canio, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde elediği Juventus'un maçtaki performansını, taktiksel hatalarını ve Lucas Torreira'nın sebep olduğu penaltı pozisyonunu sert bir dille eleştirdi.
Di Canio, Juventus'un ilk yarıda kendi karakterini oyuna yansıtamamasını ve 2-0'lık fırsatı değerlendirememesini eleştirdi.
Lucas Torreira'nın sebep olduğu penaltıyı "yoktan gelmiş" olarak niteledi ve müdahale şeklini sorguladı.
Juventus'un ikinci yarıda 10 kişi kalmasına rağmen birçok gol fırsatı bulduğunu ve 90. dakikaya kadar turu hak ettiğini savundu.
Di Canio, Juventus'un deplasmandaki ilk maçta daha iyi savunma yapması ve daha avantajlı bir skorla dönmesi gerektiğini belirtti.
Juventus'un her iki maçta da kırmızı kart görmesi, eşleşmenin en kritik noktası olarak vurgulandı.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.

GALATASARAYLI LUCAS TORREIRA İÇİN PENALTI KRİTİĞİ!

Galatasaray-Juventus eşleşmesini değerlendiren Paolo Di Canio, "Juventus ilk yarıda oyuna kendi karakterini koymalıydı ama neredeyse hiç koymadı. Locatelli’nin attığı penaltı adeta yoktan geldi! hep bacakları açık şekilde kayarak müdahale ediyor ve hiçbir gerekçe yokken penaltıya sebep oldu.

Galatasaray'ın Juventus zaferinin ardından Lucas Torreira vurgusu: "Hep aynı"

İlk yarının sonunda Jonathan David’in pozisyonu 2-0’ı getirebilirdi ama o fırsatı harcadı. O noktada Juventus, neredeyse hiçbir şey yapmadan devreye 2-0 önde girebilirdi.

Galatasaray'ın Juventus zaferinin ardından Lucas Torreira vurgusu: "Hep aynı"

İkinci yarıda ise on kişi kalmasına rağmen yıkıcıydı. Yedi sekiz net gol fırsatı buldu ve Galatasaray’ın oyun organizasyonundaki eksikliklerini sürekli değerlendirdi. 90. dakikaya kadar turu fazlasıyla hak etmişti.

Galatasaray'ın Juventus zaferinin ardından Lucas Torreira vurgusu: "Hep aynı"

Stadyum takımla yeniden barıştı, herkes ayağa kalkıp alkışladı. Şimdi Juventus’un İstanbul’daki ilk maçın acısını sonuna kadar hissetmesi gerekiyor. Büyük bir takım gelişmek istiyorsa, bunu yapmalıdır.

Galatasaray'ın Juventus zaferinin ardından Lucas Torreira vurgusu: "Hep aynı"

İstanbul’da 70’li yılların takımları gibi savunma yapmalıydı. Deplasmandaki maçın 3-2’lik bir yenilgiyle bitmesini sağlamalı, rövanşta da iki ya da üç gol atmayı düşünmeliydi." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın Juventus zaferinin ardından Lucas Torreira vurgusu: "Hep aynı"

Sıkça Sorulan Sorular

JUVENTUS ADINA EŞLEŞMENİN EN KRİTİK NOKTASI NEYDİ?
İtalya devi, iki maçta da kırmızı kart görmüş ve uzun süre 10 kişi oynamak zorunda kalmıştı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hakan Çalhanoğlu ayrılığı: Galatasaray'a transferde büyük müjde!
Galatasaray'la eşleşme ihtimaline Liverpool cephesinden net yaklaşım: "Turu geçeriz"
ETİKETLER
#Spor
#galatasaray
#şampiyonlar ligi
#lucas torreira
#juventus
#Paolo Di Canio
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.