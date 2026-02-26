Hakan Çalhanoğlu ayrılığı: Galatasaray'a transferde büyük müjde!

Kategoriler
Hakan Çalhanoğlu'na Inter'den ayrılık izni çıktı. Halihazırda Galatasaray'ın transfer etmek istediği Hakan Çalhanoğlu, Inter yönetimince yeni sözleşme görüşmeleri özelinde veto yedi.
Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray'a gitmek istediğini bilen mavi siyahlı yöneticiler, milli yıldıza sözleşme teklifi sunmaktan vazgeçti! Esasen ise Inter, uygun bir bonservis bedeliyle birlikte Hakan Çalhanoğlu'nun takımdan ayrılmasına karar verdi. Süreçten hareketle Galatasaray'ın, gelecek yaz döneminde Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katması bekleniyor.
Geçen yaz Hakan Çalhanoğlu'nu transfer etmek için temaslarda bulunan Galatasaray, Inter'in yüksek bonservis beklentisi sebebiyle masadan çekilmişti.
Inter ile bu sezon 23 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 8 gol ve 4 asistlik önemli bir katkı sağlamıştı. Son olarak da 32 yaşındaki deneyimli orta sahanın, İtalya deviyle 2027 yazına kadar kontratı bulunuyordu.