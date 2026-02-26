Hakan Çalhanoğlu'na Inter'den ayrılık izni çıktı. Halihazırda Galatasaray'ın transfer etmek istediği Hakan Çalhanoğlu, Inter yönetimince yeni sözleşme görüşmeleri özelinde veto yedi.

HABERİN ÖZETİ Hakan Çalhanoğlu ayrılığı: Galatasaray'a transferde büyük müjde! Inter, yeni sözleşme görüşmelerini reddederek Hakan Çalhanoğlu'nun takımdan ayrılmasına izin verdi ve Galatasaray'ın gelecek yaz oyuncuyu kadrosuna katması bekleniyor. Inter, Hakan Çalhanoğlu'na yeni sözleşme teklifi sunmayacak ve takımdan ayrılmasına onay verdi. Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu'nu transfer etmek istiyor ve gelecek yaz kadrosuna katması bekleniyor. Inter, uygun bir bonservis bedeli karşılığında Çalhanoğlu'nun ayrılmasına karar verdi. Galatasaray, geçen yaz yüksek bonservis beklentisi nedeniyle transferden vazgeçmişti.

HAKAN ÇALHANOĞLU AYRILIĞI: GALATASARAY'A TRANSFERDE BÜYÜK MÜJDE!

Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray'a gitmek istediğini bilen mavi siyahlı yöneticiler, milli yıldıza sözleşme teklifi sunmaktan vazgeçti! Esasen ise Inter, uygun bir bonservis bedeliyle birlikte Hakan Çalhanoğlu'nun takımdan ayrılmasına karar verdi. Süreçten hareketle Galatasaray'ın, gelecek yaz döneminde Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katması bekleniyor.

GALATASARAY HAKAN ÇALHANOĞLU TRANSFERİNDE BONSERVİS ENGELİNE TAKILMIŞTI

Geçen yaz Hakan Çalhanoğlu'nu transfer etmek için temaslarda bulunan Galatasaray, Inter'in yüksek bonservis beklentisi sebebiyle masadan çekilmişti.

HAKAN ÇALHANOĞLU VE INTER PERFORMANSI

Inter ile bu sezon 23 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 8 gol ve 4 asistlik önemli bir katkı sağlamıştı. Son olarak da 32 yaşındaki deneyimli orta sahanın, İtalya deviyle 2027 yazına kadar kontratı bulunuyordu.