Spor
Editor
 Burak Ayaydın

Hakan Çalhanoğlu ayrılığı: Galatasaray'a transferde büyük müjde!

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Hakan Çalhanoğlu için Inter'den ayrılık kararı çıktı. La Gazzetta Dello Sport'ta yer alan habere göre Inter, Galatasaray'a transfer olmak isteyen Hakan Çalhanoğlu için flaş bir süreç başlattı.

Hakan Çalhanoğlu ayrılığı: Galatasaray'a transferde büyük müjde!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
26.02.2026
19:33
|
GÜNCELLEME:
26.02.2026
19:39

'na Inter'den ayrılık izni çıktı. Halihazırda 'ın etmek istediği Hakan Çalhanoğlu, Inter yönetimince yeni sözleşme görüşmeleri özelinde veto yedi.

Hakan Çalhanoğlu ayrılığı: Galatasaray'a transferde büyük müjde!

HABERİN ÖZETİ

Hakan Çalhanoğlu ayrılığı: Galatasaray'a transferde büyük müjde!

Inter, yeni sözleşme görüşmelerini reddederek Hakan Çalhanoğlu'nun takımdan ayrılmasına izin verdi ve Galatasaray'ın gelecek yaz oyuncuyu kadrosuna katması bekleniyor.
Inter, Hakan Çalhanoğlu'na yeni sözleşme teklifi sunmayacak ve takımdan ayrılmasına onay verdi.
Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu'nu transfer etmek istiyor ve gelecek yaz kadrosuna katması bekleniyor.
Inter, uygun bir bonservis bedeli karşılığında Çalhanoğlu'nun ayrılmasına karar verdi.
Galatasaray, geçen yaz yüksek bonservis beklentisi nedeniyle transferden vazgeçmişti.
Hakan Çalhanoğlu ayrılığı: Galatasaray'a transferde büyük müjde!

HAKAN ÇALHANOĞLU AYRILIĞI: GALATASARAY'A TRANSFERDE BÜYÜK MÜJDE!

Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray'a gitmek istediğini bilen mavi siyahlı yöneticiler, milli yıldıza sözleşme teklifi sunmaktan vazgeçti! Esasen ise Inter, uygun bir bonservis bedeliyle birlikte Hakan Çalhanoğlu'nun takımdan ayrılmasına karar verdi. Süreçten hareketle Galatasaray'ın, gelecek yaz döneminde Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katması bekleniyor.

Hakan Çalhanoğlu ayrılığı: Galatasaray'a transferde büyük müjde!

GALATASARAY HAKAN ÇALHANOĞLU TRANSFERİNDE BONSERVİS ENGELİNE TAKILMIŞTI

Geçen yaz Hakan Çalhanoğlu'nu transfer etmek için temaslarda bulunan Galatasaray, Inter'in yüksek bonservis beklentisi sebebiyle masadan çekilmişti.

Hakan Çalhanoğlu ayrılığı: Galatasaray'a transferde büyük müjde!

HAKAN ÇALHANOĞLU VE INTER PERFORMANSI

Inter ile bu sezon 23 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 8 gol ve 4 asistlik önemli bir katkı sağlamıştı. Son olarak da 32 yaşındaki deneyimli orta sahanın, İtalya deviyle 2027 yazına kadar kontratı bulunuyordu.

Sıkça Sorulan Sorular

HAKAN ÇALHANOĞLU'NU HANGİ AVRUPA DEVİ İSTEMİŞTİ?
Bayern Münih yıldız orta sahayla temaslarda bulunmuş ama Hakan Çalhanoğlu teklifi reddetmişti.
Galatasaray'la eşleşme ihtimaline Liverpool cephesinden net yaklaşım: "Turu geçeriz"
Sebastian Szymanski'den Jose Mourinho itirafı: Fenerbahçe'den ayrılma sürecini açıkladı!
