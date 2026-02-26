Cristiano Ronaldo İspanya'da kulüp satın aldı!

Cristiano Ronaldo, UD Almeria'nın hisselerinden %25 oranında satın alım gerçekleştirdi. Futbol kariyerini Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında sürdüren Cristiano Ronaldo, sürece dair açıklamada bulundu.

CRISTIANO RONALDO'DAN ÖNEMLİ YATIRIM

"Uzun zamandır futbola saha dışında da katkıda bulunma arzusu taşıyordum. UD Almeria, güçlü temellere ve açık bir büyüme potansiyeline sahip bir İspanyol kulübü. Yeni büyüme aşamasındaki yönetime destek olmak için mevcut ekiple birlikte çalışmak istiyorum. İspanyol liglerini çok iyi tanıyor ve hem takım hem de gençlik akademisi açısından burada inşa edilen projeye önem veriyorum."

ALMERIA'NIN SON DURUMU

İspanya 2. Ligi'nde mücadele eden Almeria; 50 puanlı Racing Santander ve 49 puanlı Castellon'un ardından, 48 puanla 3. sırada bulunuyor.