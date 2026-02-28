Menü Kapat
Arda Turan'ın çağrısına Göztepe'den cevap:
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.02.2026
saat ikonu 18:27
|
GÜNCELLEME:
28.02.2026
saat ikonu 18:27

Göztepe Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil; UEFA Konferans Ligi son 16 turundaki Lech Poznan maçını Türkiye'de oynamak istediklerini açıklayan Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan ve ekibini, İzmir'de ağırlamak istediklerini söyledi. Mehmet Sepil yaptığı açıklamada, UEFA'nın izin vermesi durumunda Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk'e kapılarının her zaman açık olduğunu belirtti.

Arda Turan'ın çağrısına Göztepe'den cevap: "Mutluluk duyarız"

MEHMET SEPİL'DEN ARDA TURAN'IN ÇAĞRISINA CEVAP

"Arda Turan'ı Türk milleti olarak çok seviyoruz. Arda'nın da Göztepe'yi ve taraftarımızı çok sevdiğini biliyorum. Göztepe ailesi olarak, taraftarlarımızla birlikte Arda Turan'ı ağırlamaktan mutluluk duyarız."

Arda Turan'ın çağrısına Göztepe'den cevap: "Mutluluk duyarız"

SHAKHTAR DONETSK'TE SÜREÇ NASIL İLERLEYECEKTİ?

Eşleşmenin ilk maçı 12 Mart'ta Polonya'da, rövanş ise 19 Mart'ta Ukrayna ekibinin sahasında oynanacaktı. Shakhtar Donetsk, savaş nedeniyle karşılaşmalarını Polonya'nın Krakow kentinde yapıyor. Konu hakkında açıklamalar yapan Arda Turan, "Polonya takımıyla Polonya'da oynamak istemiyorum. Türk halkının da bize destek vereceğini düşünüyorum. Bunu denemeye çalışacağız." ifadelerini kullanmıştı.

SHAKHTAR DONETSK UKRAYNA LİGİ'NDE NE DURUMDA?
Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar, 41 puanla liderliğini sürdürüyor.
