 | Serhat Yıldız

Galatasaray'a İtalya’dan yılın müjdesi! İstanbul’da şov yapmıştı: Juventus’un yıldızı geliyor!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yürüyüşüne tam gaz devam eden Galatasaray'a, İtalya'dan müjdeli haber geldi. Devler Ligi'nde sarı-kırmızılı ağları sarsan dünya yıldızı için kulübü kararını verdi. Ara transferde direkten dönen transfer bu kez bitiyor. İşte o isim...

Şampiyonlar Ligi’ne erken veda eden ve Serie A’da şampiyonluk yarışının uzağında kalan Juventus, radikal bir kadro operasyonu için düğmeye bastı.

Galatasaray'a İtalya’dan yılın müjdesi! İstanbul’da şov yapmıştı: Juventus’un yıldızı geliyor!

İtalyan devinde gönderilecekler listesinin başında yer alan isim ise Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak cinsten. Ara transferde kapıdan dönen o dünya yıldızı için İtalyan basını "ayrılık" manşetlerini süsledi.

İTALYAN BASINI DUYURDU

İtalya’nın prestijli gazetesi La Gazzetta dello Sport, Juventus’un gelecek sezon planlamasında Hollandalı orta saha Teun Koopmeiners ile yolları ayırmayı ciddi şekilde düşündüğünü yazdı.

Galatasaray'a İtalya’dan yılın müjdesi! İstanbul’da şov yapmıştı: Juventus’un yıldızı geliyor!

Haberde, 28 yaşındaki oyuncunun Atalanta’daki formundan çok uzak olduğu vurgulanırken, Juventus formasıyla bu sezon parladığı tek anın İstanbul’da Galatasaray’a attığı goller olduğu belirtildi. İtalyan medyası, bu performansı "karanlık bir sezonda kısa süreli bir ışık" olarak nitelendirerek, sezon sonu boşanmanın kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

GALATASARAY’IN GÜNDEMİNDEN HİÇ DÜŞMEDİ

Orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray’ın, Hollandalı yıldız için ilgisi sır değil. Ara transfer döneminde de sarı-kırmızılıların radarına giren Koopmeiners için Juventus’un kapıyı açık bırakması, yönetimi harekete geçirdi. Özellikle Juventus ile Galatasaray arasında oynanan rövanş mücadelesi öncesinde İtalyan basını, Aslan’ın bu transfer için oldukça istekli olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Galatasaray'a İtalya’dan yılın müjdesi! İstanbul’da şov yapmıştı: Juventus’un yıldızı geliyor!

İLGİNÇ İSTATİSTİK

Koopmeiners’ın bu sezonki istatistikleri ise oldukça ilginç bir detayı barındırıyor. Juventus formasıyla 35 resmi maça çıkan yıldız oyuncu, 2 gol 1 asistlik performans sergiledi. Hollandalı oyuncunun bu sezon attığı tüm goller (2 gol) İstanbul’da, Galatasaray ağlarına gitti.

Galatasaray'a İtalya’dan yılın müjdesi! İstanbul’da şov yapmıştı: Juventus’un yıldızı geliyor!

PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞME DURUMU

Güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösterilen yıldız ismin Juventus ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ancak İtalyan devinin maaş bütçesinde yer açmak ve kadro yaşını gençleştirmek adına bu transfere kolaylık sağlaması bekleniyor.

Galatasaray'a İtalya’dan yılın müjdesi! İstanbul’da şov yapmıştı: Juventus’un yıldızı geliyor!
ETİKETLER
#Spor
#Spor
