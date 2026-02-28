Beşiktaşlı yıldızdan Kocaelispor zaferi sonrasında Galatasaray detayı!

Beşiktaş'ın yükselişi devam ediyor. Sergen Yalçın ile dengeli performanslar göstermeye başlayan siyah beyazlılarda, Kocaelispor maçının tespitleri yapıldı.

BEŞİKTAŞ'TAKİ İLK GOLÜNÜ ATAN EMMANUEL AGBADOU'DAN OLUMLU YAKLAŞIM

"İyi bir maç oldu. İlk yarıda iyi değildik, tercihlerde hata yaptık. İkinci yarı daha iyiydik. Kazanmak alışkanlığımızı devam ettirmek istiyorduk ve 3 puanı aldık. Beşiktaş'ta ilk golüm ve galibiyeti getirdi. Mutluyum. Bu şekilde devam etmek ve Beşiktaş'a katkı sağlamak istiyorum. Ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Kazandığımız için mutluyuz. Çok iyi oynamadık ama çok iyi mücadele ettik. Zemin de iyi oynamaya müsaade etmedi. İki ekip de iyi mücadele etti ama kazanan biz olduk."

RIDVAN YILMAZ'DAN GALATASARAY DETAYI!

"Kazanma alışkanlığı çok önemli. Galatasaray ile zorlu bir derbi oynayacağız. Onu da kazanarak inşallah 4'te 4 yaparız."

VACLAV CERNY MAÇIN KIRILMA ANINA ODAKLANDI

"Önemli olan kazanmaktı. Takım olarak büyüyoruz. Kazandığımız için mutluyuz. Duran toplar böyle kısır maçlarda çok önemli oluyor. Maçtan önce bunu konuştuk. Bazen kilit açıyorsunuz. Bunu başardık. En önemli şey 3 puan almak ve yolumuza devam ediyoruz."