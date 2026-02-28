Galatasaray'da Lucas Torreira'dan anlamlı sözler: "Türkiye'yi temsil ediyoruz"

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmaya 1 gol ve 1 asistle damga vuran Lucas Torreira, müsabakanın ardından anlamlı sözler söyledi.

GALATASARAY'DA LUCAS TORREIRA'DAN ANLAMLI SÖZLER!

"Kazandığımız için mutluyuz. İlk yarıda bizi çok zorladılar, biz orada kendi oyunumuza odaklandık. Zor bir maç olsa da iyi oynadığımızı düşünüyorum. Juventus maçlarından sonra çok yorgunduk. Hem golüm hem de galibiyetimiz için çok mutluyum. 4 yıldır buradayım, herkese çok teşekkür ederim. Benim yanımdalardı, çok iyi karşıladılar. Uruguay'da da babam, arkadaşlarım ve ailem var. Bu formayı giyen kişiler arasında en mutlu olan benim. Hep galip gelmemiz için taraftar bize destek oluyor. Ben de elimden geldiğinde takımıma yardımcı oluyorum. Bazen anın keyfini çıkarmak gerekiyor. Türk bayrağını da Avrupa'da temsil ediyoruz. Bunu birlikte paylaşmak istiyoruz."

SACHA BOEY TEMPOSUNU ARTIRMAYA HAZIRLANIYOR

"İyi bir maç geçirdik. Bu akşam iyi bir oyunla 3 puan alarak galibiyeti elde ettik. Oyuncu olarak kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. Şimdi kendimi takımın hizmetine sunacağım ve daha fazla başarı elde edeceğiz."

WILFRIED SINGO LIVERPOOL'U HEDEF GÖSTERDİ

"Zaferden dolayı çok mutluyuz. İlk yarıda biraz zorluk çektik ama ikinci yarıda bunu düzelttik. Takıma döndüğüm için çok mutluyum. Bu akşam da yapmamız gerekeni yaptık. Zorlu bir deplasmandan geldik. Liverpool eşleşmesi çok zor olacak. Her şeyimizi vereceğiz. Bu zor maçı atlatmak istiyoruz."