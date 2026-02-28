Menü Kapat
Editor
Editor
 Burak Ayaydın

Galatasaray'da Okan Buruk'tan zorlu fikstür yorumu geldi!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, galibiyet sonrasında takımı adına süreci değerlendirdi.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan zorlu fikstür yorumu geldi!
KAYNAK:
BeIN Sport
|
GİRİŞ:
28.02.2026
saat ikonu 23:08
|
GÜNCELLEME:
28.02.2026
saat ikonu 23:08

Galatasaray, Alanyaspor maçının ardından zorlu bir fikstüre giriş yaptı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da Beşiktaş ile Liverpool mücadelelerini gündeme taşıdı.

https://x.com/GalatasaraySK/status/2027820711549505739?s=20

GALATASARAY'DA OKAN BURUK'TAN ZORLU FİKSTÜR YORUMU!

"Çok otomatikleşmiş bir takıma karşı oynadık. Sağ açık ve sol açık oyuncuları yer değiştirerek maça başladılar. Alanyaspor'a karşı adam adama baskı yapmak istedik. Büyük takımlara karşı bu şekilde çok pozisyon ürettiler ama o baskıyı kırmak için zaman zaman riskler aldık. Yediğimiz golde yanlış takipler yaptık. Bize göre daha dinlenmiş bir takıma karşı oynadık. Mental olarak fazla maç oynamak hoşuma gidiyor ama oyuncular için zaman zaman zorluklar olabiliyor. Oyuncularım ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Çok kritik bir dönem... 120 dakikanın üstüne 3 gün sonra maç oynamak zordu. Zorlu fikstürün içinde çok şükür sakatlığımız olmadı. Maç maç oyuncu değişiklikleri yapıyoruz. Önemli bir kadro kurduk ve bu kadroyu da kullanmamız gerekiyor, buna mecburuz. Bu riskleri almazsak hem oyuncuları hem de maçı kaybedebiliriz. Çok iyi oyunculara sahibiz, hepsi milli takım oyuncuları. Bugün de bu değişiklikleri yaptık. Genel olarak bizim için güzel geçti. Açıkçası skordan bağımsız Torino'da oynadığımız oyun eleştiriyi hak ediyordu. 11'e 10 rakip size bu kadar rahat gol atıyorsa eleştirilirsiniz. Her maçın zorluğu ve atmosferi farklı. Bu maçları sürekli oynamıyoruz o yüzden psikolojisi değişik olabiliyor. Rakip eksik kaldıktan sonra kafa karışıklığı oldu. İlk attıkları golden sonra oyuna sarılmaları, bizim onlara cevap veremememiz... Ben de soyunma odasında kendimi gözden geçirdim ama bu tecrübe oldu. Burada bir sonraki tur için bize büyük bir ders olacak. Liverpool'la daha önce oynadık. O yüzden tanıdığımız bir takım. Dört tane üst seviye maç oynayacağız. En güçlü halimizle önce Beşiktaş maçına çıkacağız sonra Liverpool maçına çıkacağız. Bizim için şu an ilk düşündüğümüz Beşiktaş maçı."

Galatasaray'da Okan Buruk'tan zorlu fikstür yorumu geldi!

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY'IN ALANYASPOR GALİBİYETİNDE GOLLER KİMLERDEN GELMİŞTİ?
Sarı kırmızılılar; Sacha Boey, Lucas Torreira ve Victor Osimhen ile sonuca gitmişti.
