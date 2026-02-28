Liverpool'dan gol yağmuru: Galatasaray maçı öncesinde form tuttular!

Kategoriler
Liverpool, son dönemdeki performansını artırmaya devam ediyor. An itibarıyla ise kırmızı beyazlılar, West Ham United karşısında 5-2 galip geldi.
Liverpool'un farklı zaferinde goller; Hugo Ekitike (5), Virgil Van Dijk (24), Alexis Mac Allister (43), Cody Gakpo (70) ve Axel Disasi'den (82-KK) gelirken, konuk West Ham United ise Tomas Soucek (49) ve Taty Castellanos (75) ile skor tabelasını değiştirdi. Ayrıca da bu galibiyetle birlikte ev sahibi, 48 puana ulaştı ve Şampiyonlar Ligi potasına dahil oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile eşleşen Liverpool, ilk maç için 10 Mart Salı günü İstanbul'a gelecek.