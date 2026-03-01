Galatasaray'da Yaser Asprilla ayrılığı!

Galatasaray'ın sürpriz transferi Yaser Asprilla için yeni rota İngiltere oldu. Sezon sonunda Girona'ya dönecek olan 22 yaşındaki hücumcu, La Liga ekibince gözden çıkarıldı.

GALATASARAY'DA YASER ASPRILLA AYRILIĞI!

Girona'da bekleneni veremeyen ve Galatasaray'a kiralanan Yaser Asprilla, an itibarıyla transfer listesine konuldu! İspanyol basınına göre ise Ada temsilcisi Leeds United, Yaser Asprilla transferi için devreye girdi ve Girona ile temaslarda bulundu.

YASER ASPRILLA'NIN GALATASARAY RAKAMLARI

Galatasaray ile 6 maça çıkan ve toplam 175 dakika sahada kalan Yaser Asprilla, gol ya da asist katkısı yapamamıştı.