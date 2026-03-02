MHP'li Başkan Güdük'ü meclis üyesi darp etti: Kavga büyüdü, Ateş açıldı

Kategoriler
Giresun'un Eynesil ilçesinde MHP'li Belediye Başkanı Barış Güdük ile Belediye Meclis Üyesi S.T. arasında görüş ayrılığı sebebiyle başladığı öne sürülen tartışma büyüdü. Kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirine fiziksel müdahalede bulundu.
İddiaya göre, MHP'li Belediye Başkanı Barış Güdük ile Belediye Meclis Üyesi S.T. arasında görüş ayrılığı ile başlayan sözlü tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü. Kavgaya bazı kişilerin de karıştığı, havaya ateş açıldığı öne sürüldü.
Arbede sırasında yaralanan Belediye Başkanı Güdük'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, darp raporu alarak şikayetçi olduğu bildirildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.