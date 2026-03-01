MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız hakkında gözaltı kararı verilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan soruşturması için değerlendirme yaptı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Bolu operasyonunda kritik çıkış: MHP'li Feti Yıldız'dan dikkat çeken uyarı MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, hakkında gözaltı kararı verilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan soruşturmasıyla ilgili, irtikap suçunu tanımlayarak masumiyet karinesini ve kesinleşmiş yargı kararı olmadan kimsenin suçlu sayılamayacağını vurguladı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan soruşturması hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yıldız, "irtikap" suçunun tanımını, oluşum şekillerini ve ceza sürelerini detaylıca açıkladı. İrtikap suçunu rüşvetten ayırarak, irtikabın kamu görevlisi tarafından işlenen tek failli kişisel bir suç olduğunu belirtti. Anayasa ve AİHS'ye göre, kesinleşmiş yargı kararı olmadan kimsenin suçlu sayılamayacağı masumiyet karinesini vurguladı. Soruşturmayla ilgili açıklama yapılırken özenli bir üslup kullanılması gerektiğini ifade etti.

"BİR HUKUKÇU OLARAK BELİRTMEK DURUMDAYIM"

Yıldız kesinleşmiş karar olmadan kimsenin suçlu sayılamayacağı maddelerine atıf yaparak şu ifadeleri kullandı:

"İrtikap suçu, kamu görevlisinin, kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak, kendisine veya başkasına yarar sağlamaya veya vaatte bulunmaya bir kimseyi icbar ya da ikna etmesi veya kanunen almaması gereken şeyi, muhatabının hatasından yararlanarak alması ile oluşur.

Kamu görevlisinin haksız tutum ve davranışları karşısında, kişinin haklı bir işinin gereği gibi, hiç veya en azından vaktinde görülmeyeceği endişesiyle, kendisini mecbur hissederek, kamu görevlisine veya yönlendireceği kişiye menfaat temin etmiş olması halinde, icbarın varlığı kabul edilir.

İcbar suretiyle irtikap suçunun cezası, 5 yıldan 10 yıla kadar, ikna suretiyle irtikap suçunun cezası, 3 yıldan 5 yıla kadar, hatadan yararlanma suretiyle irtikap suçunun cezası, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıdır.

İrtikap tek failli kişisel bir suçtur, kamu görevlisi tarafından işlenmektedir. Rüşvet ise, kamu görevlisinin de taraf olduğu çok failli bir suçtur.

Bir hukukçu olarak şu hususu önemle belirtmek durumundayım. Gerek Anayasamızda gerek AİHS başta olmak üzere taraf olduğumuz sözleşmelerde, AYM ve AİHM içtihatlarına göre, kimse kesinleşmiş yargı kararı olmadan suçlu sayılamaz.

Çünkü; masumiyet karinesinin adil yargılama hakkının ana unsurlardan biridir. Soruşturmayla ilgili açıklama yaparken özenli bir üslup kullanılmalıdır."