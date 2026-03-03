Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
11°
Editor
Editor
 Özge Sönmez

ABD-İran müzakerelerinde konuşulanlar ortaya çıktı! Trump’ın özel temsilcisi açıkladı: 'Hiç utanmadan bunları söylediler'

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İran ile yaşanan savaş hakkında açıklamalarda bulundu. Başlatılan saldırıları değerlendiren Witkoff, İranlı müzakerecilerle aralarında geçen konuşmayı anlattı. Witkoff, İranlı müzakerecilerin nükleer silah yapmaya yetecek kadar zenginleştirilmiş uranyuma sahip olduklarını açıkça ifade ettiğini öne sürerek, "hiç utanmadan ellerindeki uranyumun 11 nükleer bomba yapmaya yeteceğini söyledi" ifadelerini kullandı.

KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
03.03.2026
08:43
|
GÜNCELLEME:
03.03.2026
08:43

ABD Başkanı ’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi , Fox News televizyon kanalına İran’la yürüttükleri operasyonlar hakkında konuştu. Saldırı öncesinde yapılan müzakereleri de anlatan Witkoff, görüştükleri 2 İranlı müzakerecinin kendilerine söyldiği sözlerini paylaştı.

"11 NÜKLEER BOMBA YAPMAYA YETECEK URANYUM"

Witkoff, İranlı müzakerecilerin nükleer silah yapmaya yetecek kadar zenginleştirilmiş uranyuma sahip olduklarını açıkça kendilerine ifade ettiğini öne sürerek, "O ilk görüşmede, İranlı müzakerecilerin her ikisi de bize doğrudan, hiç utanmadan, 460 kilogram yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyuma sahip olduklarını ve bunun 11 yapmaya yeteceğini söyledi" ifadelerini kullandı. Witkoff ayrıca İranlı müzakerecilerin "Her türlü denetim protokolünü atlatarak 11 nükleer bomba yapabilecek bir noktaya ulaşmış olmaktan gurur duyduklarını" söyledi.

"ŞİMDİ GERÇEKTEN İŞİMİZ ZOR"

İranlı müzakerecilerin nükleer zenginleştirme konusunda "devredilemez bir hakka" sahip olduklarını belirterek bununla övündüğünü aktaran Witkoff, "Biz de, başkanın (Trump) onları tamamen durdurma konusunda devredilemez bir hakkının olduğuna inandığını söyledik" diye konuştu. Bu diyalogların ardından ABD’yi temsil eden bir diğer isim olan Trump’ın damadı Jared Kushner ile şaşkınlık yaşadıklarını kaydeden Witkoff, "Şimdi gerçekten işimiz zor’ dedik" ifadelerini kullandı.

"TOPLANTI OLUMLU DEĞİLDİ"

Witkoff, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendilerini Tahran'ın füze programını ortadan kaldıracak, vekili olan güçlere desteğini kesecek, donanmasını devreden çıkaracak ve nükleer programını sona erdirecek bir anlaşma için İran’la müzakere etmekle görevlendirdiğini hatırlattı. İran’ın buna yanaşmadığını söyleyen Witkoff, "Oraya gittik ve onlarla adil bir anlaşma yapmaya çalıştık. Ve ikinci toplantının sonunda bunun imkansız olacağı çok açıktı. Ancak son bir deneme için üçüncü toplantıya geri döndük. Olumlu bir rapor vermemizi istediler. Ancak o toplantı olumlu değildi" şeklinde konuştu.

