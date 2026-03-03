Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Beşiktaş'ta İETT otobüsü ile minibüs kafa kafaya çarpıştı

Son dakika haberi: Beşiktaş'ta İETT otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı. Yaralıların olduğu kaza nedeniyle trafik kilitlendi.

İstanbul'da saat 06.30 sıralarında feci bir kaza meydana geldi. Beşiktaş ilçesindeki Çırağan Caddesi'nde servis minibüsü ile İETT otobüsü kazaya karıştı.

Beşiktaş'ta İETT otobüsü ile minibüs kafa kafaya çarpıştı

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

34 LEJ 531 plakalı servis minibüsü Çırağan Sarayı'na girmek için sola döndüğü esnada seyir halinde olan 34 HD 2363 plakalı İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı.

Beşiktaş'ta İETT otobüsü ile minibüs kafa kafaya çarpıştı

2 ŞOFÖR YARALI

Kazanın şiddetiyle içlerinde yolcu olmayan İki aracın da şoförü yaralandı. Otobüs şoförü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken servis şoförü minibüsün içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Beşiktaş'ta İETT otobüsü ile minibüs kafa kafaya çarpıştı

Polis ekipleri caddeyi tamamen araç trafiğine kapatırken itfaiye ekipleri minibüste sıkışan servis şoförünü sıkıştığı yerden çıkardı. Otobüs şoförüne ilk müdahale olay yerindeki yapılırken servis şoförünün ayağının kırıldığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Beşiktaş'ta İETT otobüsü ile minibüs kafa kafaya çarpıştı

TRAFİK KİLİTLENDİ

Kaza sebebiyle bölgede kısa süreli trafik oluştu. Yaralının hastaneye kaldırılmasının ardından trafik akışı polis ekipleri tarafından kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Kaza yapan araçların da çekici yardımıyla olay yerinden çekilmesiyle trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

