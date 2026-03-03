ABD - İran savaşında avantaj hangi tarafta? İşte Trump'ın stratejisi

İsrail-İran-ABD arasında 28 Şubat'ta başlayan savaş Orta Doğu’yu ateşe sürükledi. İsrail, İran’ın Radyo ve Televizyon Kurumunun olduğu bölgeyi hedef aldı, İran ise Tel-Aviv’e yeniden füze yağdırdı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ana karasına erişimlerinin bulunmadığını ancak Washington’un bölgedeki askeri üslerine erişim imkanları olduğunu belirterek, "Bu üsler bizim için meşru hedeftir" dedi.

''İRAN YALNIZ''

Donald Trump ise askeri saldırılarda "Tahran yönetiminin üst düzey yetkililerinden onlarcasını ortadan kaldırarak planlanandan çok daha ileride" olduklarını söyledi. Orta Doğu Uzmanı Haydar Oruç, TGRT Haber'de konuya ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu.

TRUMP'IN STRATEJİSİ

Orta Doğu Uzmanı Haydar Oruç, İran’a karşı Donald Trump’ın stratejisi hakkında yorum yaptı. Orta Doğu Uzmanı Haydar Oruç, İran’ın füze kapasitesinin hedef alındığını belirterek şunları söyledi:

İsrail’in hava saldırıları çok İran hava sahasına girmeden gerçekleşiyor. Daha yüksek irtifalardan saldırı gerçekleşiyor. ABD ve İsrail, İran’ın füze stok yerlini tespit ediyor, buraları etkisiz hale getiriyorlar. Yani İran’ın balistik füze noktalarını tespit ediyorlar. Füzelerini harcayan İran bu yüzden saldırılarını hafifletebilir. Süreç İran’ın aleyhine yönelik ilerliyor. İsrail ve ABD İran’ın yalnız olduğu durumu yakaladı. İsrail bu füze avantajını ve İran’ın yalnız oluşunu kullanmak istiyor. İran’ı Suriye ve Irak gibi yapmak istiyorlar, bu durum bütün bölgeyi etkiliyor. Bölgenin geleceği iyi görülmüyor.