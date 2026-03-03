Menü Kapat
TGRT Haber
Dünya
Avatar
Editor
 | Murat Makas

ABD - İran savaşında avantaj hangi tarafta? İşte Trump'ın stratejisi

ABD-İsrail ve İran arasında başlayan savaş Orta Doğu'da birçok ülkeyi kırmızı alarm durumuna geçirdi. Karşılıklı saldırılar sürerken İran geri adım atmayacağını Donald Trump ise saldırıların süreceğini söyledi. Orta Doğu Uzmanı Haydar Oruç, TGRT Haber'de Trump'ın stratejisiyle ilgili yorum yaptı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.03.2026
saat ikonu 05:19
|
GÜNCELLEME:
03.03.2026
saat ikonu 05:22

İsrail-İran- arasında 28 Şubat'ta başlayan savaş ’yu ateşe sürükledi. İsrail, İran’ın Radyo ve Televizyon Kurumunun olduğu bölgeyi hedef aldı, İran ise Tel-Aviv’e yeniden füze yağdırdı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ana karasına erişimlerinin bulunmadığını ancak Washington’un bölgedeki askeri üslerine erişim imkanları olduğunu belirterek, "Bu üsler bizim için meşru hedeftir" dedi.

ABD - İran savaşında avantaj hangi tarafta? İşte Trump'ın stratejisi

''İRAN YALNIZ''

ise askeri saldırılarda "Tahran yönetiminin üst düzey yetkililerinden onlarcasını ortadan kaldırarak planlanandan çok daha ileride" olduklarını söyledi. Orta Doğu Uzmanı Haydar Oruç, TGRT Haber'de konuya ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu.

ABD - İran savaşında avantaj hangi tarafta? İşte Trump'ın stratejisi

TRUMP'IN STRATEJİSİ

Orta Doğu Uzmanı Haydar Oruç, İran’a karşı Donald Trump’ın stratejisi hakkında yorum yaptı. Orta Doğu Uzmanı Haydar Oruç, İran’ın füze kapasitesinin hedef alındığını belirterek şunları söyledi:

ABD - İran savaşında avantaj hangi tarafta? İşte Trump'ın stratejisi

İsrail’in hava saldırıları çok İran hava sahasına girmeden gerçekleşiyor. Daha yüksek irtifalardan saldırı gerçekleşiyor. ABD ve İsrail, İran’ın füze stok yerlini tespit ediyor, buraları etkisiz hale getiriyorlar. Yani İran’ın balistik füze noktalarını tespit ediyorlar. Füzelerini harcayan İran bu yüzden saldırılarını hafifletebilir. Süreç İran’ın aleyhine yönelik ilerliyor. İsrail ve ABD İran’ın yalnız olduğu durumu yakaladı. İsrail bu füze avantajını ve İran’ın yalnız oluşunu kullanmak istiyor. İran’ı Suriye ve Irak gibi yapmak istiyorlar, bu durum bütün bölgeyi etkiliyor. Bölgenin geleceği iyi görülmüyor.

ETİKETLER
#donald trump
#abd
#orta doğu
#İsrail-İran Savaşı
#Haydar Oruç
#Dünya
