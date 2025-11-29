Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Derin Talu arkadaş seçimindeki kriterleri açıkladı! “Çok kıskanç insanlar hepsi çirkin ya da şişko”

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, her açıklamasıyla tepki çekmeyi başarıyor. çirkin insanlarla arkadaş olamadığını söyleyen Derin Talu, şimdi de "kilolu insanları kızdıracak açıklamalarda bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Derin Talu arkadaş seçimindeki kriterleri açıkladı! “Çok kıskanç insanlar hepsi çirkin ya da şişko”
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.11.2025
saat ikonu 16:57
|
GÜNCELLEME:
29.11.2025
saat ikonu 16:57

Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu üzerinden yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiriyor. İlk olarak sevgili kriterlerini açıklayan Derin Talu, bu sefer de arkadaş kriterlerini söyleyerek çekti.

DERİN TALU "ÇİRKİN VE KİLOLU İNSANLAR KISKANÇ" DEDİ, KISA SÜREDE BİNLERCE NEGATİF YORUM ALDI

Derin Talu; "En büyük önerim çirkin kızlarla arkadaş olmamak. Bu kadar basit... Yani ben tüm arkadaşlarımın etrafımda güzel olmasını istiyorum. Çoğu zaman kıskanmıyorlar. Çok kıskanç insanlara rastladım; hepsi çirkin ya da şişko. Gerçekten bu kadar basit" dedi.

Derin Talu arkadaş seçimindeki kriterleri açıkladı! “Çok kıskanç insanlar hepsi çirkin ya da şişko”

Derin Talu'nun bu paylaşımı kısa sürede tepki çekti. Ünlü isme; 'hiç doğru bir değil', "Kendinde kilo aldın ve böyle açıklama yapmaya devam ediyorsun" "İnsanların bedenleri seni ilgilendirmez" gibi yorumlar yapıldı.

Derin Talu arkadaş seçimindeki kriterleri açıkladı! “Çok kıskanç insanlar hepsi çirkin ya da şişko”

Daha önce sevgili kriterlerini açıklayan ve adaylardan CV isteyen Derin Talu, boy takıntısının olduğunu söyleyerek; "1.85'in altındaki erkekler bana yazmasın" demişti.

Derin Talu arkadaş seçimindeki kriterleri açıkladı! “Çok kıskanç insanlar hepsi çirkin ya da şişko”

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA DERİN TALU'NUN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Derin Talu, ablası Deren Talu ile birlikte ifadesinde antidepresan ilaçları kullandıklarını söyleyerek uyuşturucu kullanmadıklarını belirttiler ve rapordaki sonuçlara itiraz ettiler.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Makyajsız kameralara yakalanan Pelin Akil, takipçilerinden beğeni topladı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cemal Can Canseven'den Survivor'da oruç itirafı! Acun Ilıcalı'nın dahi haberi yok
ETİKETLER
#sosyal medya
#estetik
#açıklama
#kıskançlık
#uyuşturucu operasyonu
#Tepki
#Derin Talu
#Hiçbir Kriter
#Medya Gündem
#Derin Talu
#Hatalı Yorum
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.