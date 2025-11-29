Derin Talu arkadaş seçimindeki kriterleri açıkladı! “Çok kıskanç insanlar hepsi çirkin ya da şişko”

Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiriyor. İlk olarak sevgili kriterlerini açıklayan Derin Talu, bu sefer de arkadaş kriterlerini söyleyerek tepki çekti.

DERİN TALU "ÇİRKİN VE KİLOLU İNSANLAR KISKANÇ" DEDİ, KISA SÜREDE BİNLERCE NEGATİF YORUM ALDI

Derin Talu; "En büyük önerim çirkin kızlarla arkadaş olmamak. Bu kadar basit... Yani ben tüm arkadaşlarımın etrafımda güzel olmasını istiyorum. Çoğu zaman kıskanmıyorlar. Çok kıskanç insanlara rastladım; hepsi çirkin ya da şişko. Gerçekten bu kadar basit" dedi.

Derin Talu'nun bu paylaşımı kısa sürede tepki çekti. Ünlü isme; 'hiç doğru bir açıklama değil', "Kendinde kilo aldın ve böyle açıklama yapmaya devam ediyorsun" "İnsanların bedenleri seni ilgilendirmez" gibi yorumlar yapıldı.

Daha önce sevgili kriterlerini açıklayan ve adaylardan CV isteyen Derin Talu, boy takıntısının olduğunu söyleyerek; "1.85'in altındaki erkekler bana yazmasın" demişti.

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA DERİN TALU'NUN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Derin Talu, ablası Deren Talu ile birlikte ifadesinde antidepresan ilaçları kullandıklarını söyleyerek uyuşturucu kullanmadıklarını belirttiler ve rapordaki sonuçlara itiraz ettiler.