14°
 Berrak Arıcan Baş

Fransa'da Kur'an-ı Kerim'e ve Türk derneğine alçak saldırı!

Fransa'da skandal bir ırkçı saldırı gerçekleştirildi. Bir cami ile Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı bir dernek hedef alındı.

Fransa'da Kur'an-ı Kerim'e ve Türk derneğine alçak saldırı!
AA
01.12.2025
10:51
01.12.2025
10:51

'nın Haute-Loire vilayetindeki Puy-en-Velay'daki camide alçak bir saldırı gerçekleştirildi. Bir grup, Kur'an-ı Kerim nüshaları yırtıp yere attı. Ain vilayetindeki Montreal-la-Cluse'daki derneğin posta kutusuna ise bir mermi bırakıldı.

''HİÇBİR KOŞULDA HAFİFE ALINMAMALI''

Fransa İslam Konseyi (CFCM) yaptığı yazılı açıklamada, camiye yönelik saldırıya tepki göstererek cami cemaati ile dayanışma mesajı verdi. Açıklamada, "Bir ibadethanenin ortasında Müslümanların kutsal kitabına yapılan saldırının, hiçbir koşulda hafife alınmaması gereken ciddi bir eylemi" olduğunun altı çizildi.

Fransa'da Kur'an-ı Kerim'e ve Türk derneğine alçak saldırı!

MÜSLÜMANLARA 'TEMKİNLİ OLUN' ÇAĞRISI

Hükümetin Müslümanlara yönelik "taraflı anketlerin, raporların ve etiketleyici tekliflerin" yayıldığı son dönemde bu tür eylemlerin artma riskine karşı uyarıldığı açıklamada, Müslümanlara temkinli olmaları çağrısı yapıldı.

DİTİB yönetimince derneğe yapılan saldırı hakkındaki açıklamada ise "Montreal-la-Cluse Türk toplumunu ve birlikte yaşama pratiğini hedef alan bu saldırıyı kınıyor, dernek üyelerimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verildi. "Korku ve tehdit oluşturmaya yönelik bu eylemin" hukuki takipçisi olunacağı bildirilen açıklamada, yetkili makamlar sağduyu ve hassasiyet göstermeye davet edildi.

FRANSA'DA SKANDAL ANKET

Anket şirketi Ifop'un 18 Kasım'da yayınladığı "Fransa'daki Müslümanların İslam ve İslamcılık ile ilişkisine dair bir durum tespiti" konulu anket "tarafsızlık" ilkesini ihlal ettiği ve Müslümanlara yönelik nefreti körüklediği için tepki ile karşılanmıştı. CFCM de Müslüman vatandaşlarla ilgili yapılan anketlerin "araçsallaştırılmasına" tepki göstermişti.

