Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Suriye lideri Şara neden Beyaz Saray'a yan kapıdan girdi? Sebebi ortaya çıktı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara, Beyaz Saray'da Donald Trump ile bir araya geldi. Fakat Şara'nın Beyaz Saray'a neden yan kapıdan girdiği merak konusu oldu. Washington'dan konuya ilişkin açıklama geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.11.2025
saat ikonu 13:13
|
GÜNCELLEME:
11.11.2025
saat ikonu 13:13

lideri Ahmed eş-Şara ile Başkanı , iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, ortak ilgi alanlarına sahip bazı bölgesel ve uluslararası konuları ele almak için 'da bir araya geldi. Beyaz Saray'daki görüşme, Suriye'nin 1946’da ilan ettiği bağımsızlığından bu yana, 'Suriyeli bir liderin Beyaz Saray’a yaptığı ilk ziyaret' olarak kayıtlara geçti.

Suriye lideri Şara neden Beyaz Saray'a yan kapıdan girdi? Sebebi ortaya çıktı

Şara'nın Beyaz Saray'a ana kapıdan değil de yan kapıdan girmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Şara'nın neden giriş için yan kapıyı kullandığına dair Washington'dan açıklama geldi.

'RESMİ DEĞİL ÖZEL ZİYARET'

Suriye’nin eski Washington Büyükelçisi Bessam Barabandi, Al Arabiya'ya yaptığı açıklamada, ziyaretin 'resmî bir devlet ziyareti değil, özel bir ziyaret' olduğunu söyledi.

Suriye lideri Şara neden Beyaz Saray'a yan kapıdan girdi? Sebebi ortaya çıktı

Beyaz Saray protokolüne göre, 'özel ziyaretler için resmî karşılama töreni yapılmaz, ülke bayrakları kaldırılmaz ve ana giriş kapısı kullanılmaz'. Bu nedenle Şara, Beyaz Saray’a yan kapıdan girdi.

Suriye lideri Şara neden Beyaz Saray'a yan kapıdan girdi? Sebebi ortaya çıktı

Şara’nın gelişi sırasında Beyaz Saray’da alışılmışın aksine herhangi bir basın kalabalığı ya da resmi tören düzenlenmedi. Şara, kameraların beklediği Batı Kanadı’nın ana kapısı yerine yan kapıdan içeri girdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'dan ABD'de Beşar Esad çağrısı
ABD'de tarihte bir ilk! Kritik Trump ve Şara görüşmesi gerçekleşti: Sezar yaptırımları kaldırıldı
ETİKETLER
#donald trump
#abd
#suriye
#diplomasi
#Beyaz Saray
#Ahmed Eş-şara
#Özel Ziyaret
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.