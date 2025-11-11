Suriye lideri Şara neden Beyaz Saray'a yan kapıdan girdi? Sebebi ortaya çıktı

Suriye lideri Ahmed eş-Şara ile ABD Başkanı Donald Trump, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, ortak ilgi alanlarına sahip bazı bölgesel ve uluslararası konuları ele almak için Beyaz Saray'da bir araya geldi. Beyaz Saray'daki görüşme, Suriye'nin 1946’da ilan ettiği bağımsızlığından bu yana, 'Suriyeli bir liderin Beyaz Saray’a yaptığı ilk ziyaret' olarak kayıtlara geçti.

Şara'nın Beyaz Saray'a ana kapıdan değil de yan kapıdan girmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Şara'nın neden giriş için yan kapıyı kullandığına dair Washington'dan açıklama geldi.

'RESMİ DEĞİL ÖZEL ZİYARET'

Suriye’nin eski Washington Büyükelçisi Bessam Barabandi, Al Arabiya'ya yaptığı açıklamada, ziyaretin 'resmî bir devlet ziyareti değil, özel bir ziyaret' olduğunu söyledi.

Beyaz Saray protokolüne göre, 'özel ziyaretler için resmî karşılama töreni yapılmaz, ülke bayrakları kaldırılmaz ve ana giriş kapısı kullanılmaz'. Bu nedenle Şara, Beyaz Saray’a yan kapıdan girdi.

Şara’nın gelişi sırasında Beyaz Saray’da alışılmışın aksine herhangi bir basın kalabalığı ya da resmi tören düzenlenmedi. Şara, kameraların beklediği Batı Kanadı’nın ana kapısı yerine yan kapıdan içeri girdi.