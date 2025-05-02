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 | Berkay Alptekin

İsrail'den Şara'ya 'açık uyarı' mesajı! Suriye'de Devlet Başkanlığı Sarayı yakınını vurdu

İsrail, Suriye Devlet Başkanlığı Sarayı'nın yakınına hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonrası açıklamalarda bulunan İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, hava saldırısının Suriye Devlet Başkanı Ahmet eş-Şara'ya uyarı mesajı taşıdığını belirtti.

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İsrail'den Şara'ya 'açık uyarı' mesajı! Suriye'de Devlet Başkanlığı Sarayı yakınını vurdu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.05.2025
saat ikonu 10:44
|
GÜNCELLEME:
02.05.2025
saat ikonu 10:44

İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, Suriye'nin başkenti Şam'daki Devlet Başkanlığı Sarayı'nın yakınlarına saldırı düzenlendiği bildirildi.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz ise sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Katz yaptığı açıklamada, "Başbakan (Binyamin Netanyahu) ve benim talimatımla Şam'daki Devlet Başkanlığı Sarayı'na düzenlenen hava saldırısı, Suriye rejimine açık bir uyarı mesajıdır. Colani (Suriye Devlet Başkanı Ahmet eş-Şara) sabah uyandığında İsrail Hava Kuvvetleri'nin düzenlediği saldırının sonuçlarını gördüğünde İsrail'in Suriye'deki Dürzilere zarar gelmesini önlemekte kararlı olduğunu anlayacak. (Suriye) Güçlerinin Şam'ın güneyine konuşlanmasına veya Dürzi toplumuna yönelik herhangi bir tehdit oluşturmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

İsrail'den Şara'ya 'açık uyarı' mesajı! Suriye'de Devlet Başkanlığı Sarayı yakınını vurdu

NE OLMUŞTU?

Suriye'de bu hafta hükümet yanlısı güçlerle Dürziler arasında çıkan çatışmalarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti. İsrail, bu hafta Dürzilere verdiği desteği artırmıştı.

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