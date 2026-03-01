Menü Kapat
 Fuat İğci

Antalyaspor Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? Antalyaspor Fenerbahçe maç kadrosu, ilk 11’ler belli oldu

Antalyaspor Fenerbahçe canlı izle ekranı yoğun ilgi görüyor. Trendyol Süper Lig’de zirve hesapları yapan sarı-lacivertliler, Antalyaspor deplasmanından mutlak üç puanla dönmeyi hedefliyor. Antalyaspor Fenerbahçe mücadelesinde Alper Akarsu düdük çalacak. Fenerbahçe’de, Antalyaspor karşısında sakatlıkları sebebiyle Ederson, Talisca, Alvarez, Oosterwolde, Skriniar ve Çağlar Söyüncü forma giyemeyecek. Galatasaray’ın kazandığı haftada kaybetmek istemeyen Fenerbahçe’de gözler yıldız oyunculara çevrildi. Sarı-lacivertlilerde Ederson’un sakatlığı sebebiyle genç oyuncu Tarık kalede forma giyecek Peki Antalyaspor Fenerbahçe canlı nereden izlenir? İşte, Antalyaspor Fenerbahçe maç kadrosu, ilk 11’ler…

Antalyaspor Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? Antalyaspor Fenerbahçe maç kadrosu, ilk 11’ler belli oldu
01.03.2026
01.03.2026
saat ikonu 19:45

UEFA Avrupa Ligi’ne veda eden sarı-lacivertlilerde gözler lig maratonuna çevrildi. 2025-2026 sezonunda topladığı 53 puanla ikinci sırada bulunan Tedesco’nun öğrencileri, ligde vites artırmak istiyor. Bugüne kadar iki takım 59 lig mücadelesinde birbirine rakip olurken Fenerbahçe’nin 40 galibiyeti ve Antalyaspor’un ise 8 galibiyeti bulunuyor. Fenerbahçe karşısında çıktığı son 7 karşılaşmayı kaybeden Antalyaspor ise ev sahibi avantajını kullanarak sahadan puan veya puanlarla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Antalyaspor’da hücum hattında Saric, Ballet, Storm, Van de Streek gibi isimler forma şansı bekleyecek. Peki Antalyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Antalyaspor Fenerbahçe maçı canlı izle ekranı…

ANTALYASPOR FENERBAHÇE CANLI NEREDEN İZLENİR?

’in 24’ncü haftasında Antalyaspor ve Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu’nda oynanacak kritik mücadeleyi Alper Akarsu yönetecek. 1 Mart Pazar günü saat 20.00’da başlayacak mücadele Türkiye’den sadece beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Antalyaspor Fenerbahçe müsabakası TOD TV aracılığıyla da canlı olarak takip edilebilecek.

Antalyaspor Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? Antalyaspor Fenerbahçe maç kadrosu, ilk 11’ler belli oldu

ANTALYASPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

Antalyaspor -Fenerbahçe karşılaşması Türkiye’den sadece beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi canlı takip edebilmek için beIN Sports üyeliğinin olması gerekmektedir. TOD TV üyeliği olanlar ise mücadeleyi telefon, tablet, bilgisayar gibi internet bağlantısı olan araçlar üzerinden canlı olarak izleyebilecek.

Antalyaspor Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? Antalyaspor Fenerbahçe maç kadrosu, ilk 11’ler belli oldu

ANTALYASPOR FENERBAHÇE MUHTEMEL 11’LER

Antalyaspor: Julian, Hüseyin, Veysel, Giannetti, Paal, Soner, Ceesay, Saric, Ballet, Storm, Van de Streek.

Fenerbahçe: Tarık, Semedo, Yiğit Efe, Guendouzi, Levent, İsmail, Kante, Asensio, Musaba, Kerem, Cherif.

Antalyaspor Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? Antalyaspor Fenerbahçe maç kadrosu, ilk 11’ler belli oldu

SARI-LACİVERTLİLER NAMAĞLUP

Fenerbahçe, Süper Lig'de namağlup şekilde yoluna devam eden tek takım olarak dikkati çekiyor. Ligde 15 galibiyet ve 8 beraberlik yaşayan Domenico Tedesco'nun öğrencileri, bu maçlarda 52 kez gol sevinci yaşarken kalesinde ise 21 gol gördü.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Ederson Moraes, Anderson Talisca, Edson Alvarez, Jayden Oosterwolde, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü, Antalya deplasmanında forma giyemeyecek.

#Futbol
#trendyol süper lig
#bein sports 1
#Tod Tv
#Antalyaspor Fenerbahçe Maçı
#Aktüel
