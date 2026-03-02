İran’dan GKRY’ye füze tehdidi: ABD’liler oradan da kaçmak zorunda kalacak

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Genel Komutanı Danışmanı Tuğgeneral İbrahim Cebari, İran'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) ABD askeri unsurlarını hedef alabileceğini ifade etti.

Cebari, "ABD uçaklarının büyük çoğunluğunu Güney Kıbrıs’a taşıdı. Güney Kıbrıs’a o kadar füze fırlatacağız ki ABD’liler oradan da kaçmak zorunda kalacak" ifadelerini kullandı.

"3 BİN FÜZE FIRLATTIK"

Cebari, İsrail ve ABD’nin saldırılarına cevap olarak şu ana kadar yaklaşık 10 bin İHA’nın görev yaptığını belirtti ve “Şimdiye kadar yaklaşık 3 bin birinci ve ikinci nesil füze fırlattık. Önümüzdeki günlerde mutlaka üçüncü ve dördüncü nesil füzeleri de kullanacağız” ifadelerine yer verdi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki Limasol yakınlarındaki İngiliz askeri üssü Akrotiri’ye insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlenmişti.