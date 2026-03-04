Galatasaray'a UEFA'dan ceza: Liverpool maçında uygulanacak!

Kategoriler
UEFA Disiplin Kurulu, Galatasaray'ın Liverpool ile deplasmanda oynayacağı maç için taraftar yasağı yaptırımını uyguladı. Ayrıca da futbol yönetimi, 40 bin Euroluk para cezası belirledi.
UEFA; Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda İtalya temsilcisi Juventus ile deplasmanda yapılan müsabakadaki taraftar olayları nedeniyle sarı kırmızılı takıma, bir sonraki dış saha maçına seyirci götürmeme ve 40 bin Euro para cezası verdi.
Temsilcimiz Galatasaray, 10 Mart Salı günü İstanbul'da yapacağı son 16 turu müsabakasının rövanşında 18 Mart Çarşamba günü Liverpool'a konuk olacak. Bu cezayla sarı kırmızılı taraftarlar, deplasman tribünündeki yerlerini alamayacak.
