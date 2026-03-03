Menü Kapat
TGRT Haber
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Galatasaray'da Okan Buruk'tan Fenerbahçe kıyası!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, çeyrek finale çıkılan gecede Fenerbahçe kıyasını gündeme taşıdı.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan Fenerbahçe kıyası!
A Spor
A Spor
|
GİRİŞ:
03.03.2026
saat ikonu 23:37
|
GÜNCELLEME:
03.03.2026
saat ikonu 23:40

Galatasaray'da Okan Buruk'tan galibiyet sözleri geldi. Başarılı çalıştırıcı, yeni oyuncularıyla birlikte süreci analiz etti.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan Fenerbahçe kıyası!

GALATASARAY'DA OKAN BURUK'TAN FENERBAHÇE KIYASI

"Bugün şans bulan oyuncular istekli olduklarını gösterdiler. İlk yarı istediğimiz gibiydi, pozisyonlar bulduk. Kontrol bizdeydi. Devre arası Barış Alper Yılmaz'ı dinlendirmek istedik. Uzun süre oynamayan futbolcularımı görmek istedim, odaklanma anlamında çok iyiydiler. Hedefimiz kupayı kazanmak ve yolumuza devam ediyoruz. Kuraya seri başı girmek de önemliydi. Süper Kupa finalinden bu yana yoğun bir tempomuz var ama iyi gitmek güzel. Süper Lig'de lideriz. Şampiyonlar Ligi'nde son 16'dayız. Karşılığını alabildiğinizde yorulmak anlamlı. Hepimiz süreçten mutluyuz. Ara transfer döneminden sonra işimizi kolaylaştıran bir kadro derinliği oluştu. Ligin ilk devresinde belirli oyuncularla ilerlemek zorundaydık ama şimdi değişim şansımızı kullanıyoruz. En büyük hedefimiz ise Galatasaray'ın müzesine yeni kupalar girmesi. Avrupa'yla birlikte tempo değişiyor tabii, kayıplar oluyor. Bundan sonraki dönemde Fenerbahçe'yle olan puan farkına bakmadan tüm maçlarımızı kazanmak istiyoruz. Yine mayıslar bizimdir sloganımız hazırlanıyor. Şimdi de yükselişte olan Beşiktaş ile karşılaşacağız. Biz Galatasaray'ız. İnşallah derbi güzel olur ve de kazanırız."

Galatasaray'da Okan Buruk'tan Fenerbahçe kıyası!

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY'IN GALİBİYET GOLLERİ KİMLERDEN GELDİ?
Barış Alper Yılmaz (P) ve Renato Nhaga, sarı kırmızılıların skor tabelasını değiştiren isimler olmuştu.
