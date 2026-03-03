Galatasaray'ın genç yıldızı Renato Nhaga hedefi gösterdi!

Kategoriler
Galatasaray, Alanyaspor karşısında 2-1 galip geldi ve kupada çeyrek finale yükseldi. Galatasaray'ın genç yıldızları kritik maç sonrasında samimi açıklamalar yaptı.
"Çok mutluyum. İlk tam maçımı oynadım, ilk golümü attım. Taraftar bana hep destek oluyor. Çok çalışıyorum, bu durum beni motive ediyor. Kulübüme geldiğimden beri herkes beni çok destekliyor. Önümüzdeki maçlar çok zor ama tek tek bakacağız. Şu an en önemli maç, Beşiktaş maçı."
"İlk maçın gururunu yaşıyorum. Hayallerim gerçek oldu. Bu inanılmaz kulübün formasıyla ilk maçıma çıktım. Çalışmaya devam etmem lazım. Çok heyecanlıyım."