Akaryakıt için yeni zam kapıda! Depoları doldurmak için son saatler

Mart 07, 2026 16:38
1
akaryakıt zammı

Akaryakıt fiyatları durdurulamıyor.  Tüketicinin korunması için eşel mobil sistemin devreye alınmasına rağmen 3 günde 2 kez fiyatı artan akaryakıta bir zam daha geliyor. 

2
brent petrolün varil fiyatı

ABD, İsrail ve İran arasındaki savaş, petrol fiyatlarının fırlamasına neden oldu. Savaş öncesi 70 dolar seviyesinde bulunan brent petrolün varil fiyatı 93 dolara kadar çıktı. Petrol fiyatlarındaki yükseliş akaryakıta zam olarak yansıyor.

3
EŞEL MOBİL SİSTEMİ DEVREDE

EŞEL MOBİL SİSTEMİ DEVREDE

Petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle tüketicinin korunması ve enflasyonla mücadeleye zarar gelmemesi için eşel mobil sistem devreye alındı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karar kapsamında, akaryakıt zamlarının yüzde 75’i ÖTV indirimiyle karşılanacak. Zammın yalnızca yüzde 25’i tüketiciye yansıyacak.

4
AKARYAKITA YENİ ZAM

AKARYAKITA YENİ ZAM

Eşel mobil sistemin devreye alınmasına rağmen akaryakıta büyük zamlar geldi. 5 Mart tarihinde motorine 3 lira 11 kuruş, benzine 3 lira 68 kuruş, otogaza ise 16 kuruş zam gelmişti. 7 Mart tarihinde ise benzinin fiyatı 55 kuruş, motorinin ise 1 lira 14 kuruş artmıştı.
 

5
BENZİN VE MOTORİNE ZAM

BENZİN VE MOTORİNE ZAM

Ekonomim'de yer alan ve sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre akaryakıta bir zam daha geliyor. Salı günü motorine 2 lira 14 kuruş, benzine 1 lira 54 kuruş zam bekleniyor. Eşel mobil sistem gereğince motorinde 53, benzinde 39 kuruş artış olacak.
 

6
MOTORİN 70 LİRAYA DAYANDI

MOTORİN 70 LİRAYA DAYANDI

Zammın ardından motorinin litresi bazı şehirlerde 68 lirayı aşacak. Türkiye'nin en pahalı akaryakıtının satıldığı Hakkari'de benzin 62 lira 86 kuruşa, motorinin litresi ise 68 lira 6 kuruşa yükselecek.

