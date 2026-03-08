Survivor'da Barış ve Ramazan arasında olay kavga! Survivor Ramazan'a diskalifiye şoku geliyor

Survivor 2026’da heyecan dinmek bilmiyor. 8 Mart Pazar akşamı ekrana gelecek yeni bölümün fragmanında, izleyicileri şoke eden bir kavga yaşandı. Gönüllüler takımının iddialı yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Ramazan arasında yaşanan sözlü atışma, kısa sürede büyük bir gerilime dönüştü. Ramazan’ın sarf ettiği bir söz, yakın zamanda annesini kaybeden Barış’ın adeta kontrolden çıkmasına neden oldu. Şimdi tüm gözler, bu olayın ardından yarışmanın kaderini belirleyecek olan konseyde. Survivor tarihinde benzeri görülmemiş bu gerginlik, Ramazan’ın diskalifiye edilip edilmeyeceği sorusunu da gündeme getirdi. İşte detaylar...

SURVIVOR BARIŞ VE RAMAZAN ARASINDA OLAY KAVGA

Survivor yeni bölüm fragmanında, Gönüllüler takımında Barış ve Ramazan arasında oyun içinde başlayan bir tartışmanın alevlendiği görüldü.

Ramazan’ın, Barış’a yönelik 'İstediğimi yaparım sana mı soracağım?' şeklindeki sert çıkışına Barış, 'Sen yaptığın hareketin Türkiye’deki karşılığını biliyor musun?' sözleriyle karşılık verdi. Ancak asıl patlama, Ramazan cephesinden geldi. Tam olarak ne dediği duyulmasa da, bu sözün ardından Barış’ın yüz ifadesi değişti.

Sinirden deliye dönen Barış, 'Ben annemi yeni kaybettim' diyerek Ramazan’ın üzerine yürüdü. Diğer yarışmacıların güçlükle sakinleştirebildiği Barış’ın o anları, izleyenlerin yüreğini dağladı.

SURVİVOR RAMAZAN'A DİSKALİFİYE ŞOKU GELİYOR

Survivor bu akşam yayınlayacağı bölüm fragmanı nefesleri keserken, sosyal medya kullanıcıları Barış ve Ramazan arasında yaşanılan bu şiddetli kavganın akıbetini de merak etmeye başladı.

Kısa sürede binlerce yorumun yapıldığı paylaşımlarda, izleyiciler büyük bir çoğunlukla Barış’a destek verirken Ramazan’a tepki yağdırdı. Sosyal medyada fragman sonrası Ramazan’a en ağır cezanın verilmesi gerektiği konuşuluyor.

#Survivor etiketiyle dönen paylaşımlarda, 'Barış’a çok üzüldüm, bu kadar acımasız olmayın', 'Ramazan derhal diskalifiye edilsin, buna tahammülümüz yok' 'Survivor konseyi gerekeni yapmalı, Ramazan elenmeli', 'Ne dedi de bu kadar öfkelendi Barış, damarına basmış annesi üzerinden' gibi yorumlar paylaşım sonrası öne çıktı.

SURVİVOR TV8 EKRANLARINDA HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

TV8'in yıllardır rekor izlenme oranına sahip Survivor, bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Saat 20:00'da başlayan Survivor'da Ramazan için verilecek karar da sabırsızlıkla bekleniyor.