Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Canan Okur

Survivor'da Barış ve Ramazan arasında olay kavga! Survivor Ramazan'a diskalifiye şoku geliyor

Survivor 2026'nın yeni bölümünde gerilim adeta zirve yaptı. Gönüllüler takımının iki güçlü ismi Barış Murat Yağcı ve Ramazan arasında çıkan kavga, izleyicinin nefesini kesti. Fragmandan gelen görüntüler sonrası tüm gözler Survivor 2026'nın bu akşam ekrana gelecek yeni bölümüne çevrildi. Peki Survivor Ramazan diskalifiye mi olacak? İşte Survivor 2026 yeni bölümüne dair merak edilenler...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Survivor'da Barış ve Ramazan arasında olay kavga! Survivor Ramazan'a diskalifiye şoku geliyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.03.2026
saat ikonu 13:14
|
GÜNCELLEME:
08.03.2026
saat ikonu 13:14

Survivor 2026’da heyecan dinmek bilmiyor. 8 Mart Pazar akşamı ekrana gelecek yeni bölümün fragmanında, izleyicileri şoke eden bir yaşandı. Gönüllüler takımının iddialı yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve arasında yaşanan sözlü atışma, kısa sürede büyük bir gerilime dönüştü. Ramazan’ın sarf ettiği bir söz, yakın zamanda annesini kaybeden Barış’ın adeta kontrolden çıkmasına neden oldu. Şimdi tüm gözler, bu olayın ardından yarışmanın kaderini belirleyecek olan konseyde. Survivor tarihinde benzeri görülmemiş bu gerginlik, Ramazan’ın diskalifiye edilip edilmeyeceği sorusunu da gündeme getirdi. İşte detaylar...

SURVIVOR BARIŞ VE RAMAZAN ARASINDA OLAY KAVGA

Survivor yeni bölüm fragmanında, Gönüllüler takımında Barış ve Ramazan arasında oyun içinde başlayan bir tartışmanın alevlendiği görüldü.

Survivor'da Barış ve Ramazan arasında olay kavga! Survivor Ramazan'a diskalifiye şoku geliyor

Ramazan’ın, Barış’a yönelik 'İstediğimi yaparım sana mı soracağım?' şeklindeki sert çıkışına Barış, 'Sen yaptığın hareketin Türkiye’deki karşılığını biliyor musun?' sözleriyle karşılık verdi. Ancak asıl patlama, Ramazan cephesinden geldi. Tam olarak ne dediği duyulmasa da, bu sözün ardından Barış’ın yüz ifadesi değişti.

Survivor'da Barış ve Ramazan arasında olay kavga! Survivor Ramazan'a diskalifiye şoku geliyor

Sinirden deliye dönen Barış, 'Ben annemi yeni kaybettim' diyerek Ramazan’ın üzerine yürüdü. Diğer yarışmacıların güçlükle sakinleştirebildiği Barış’ın o anları, izleyenlerin yüreğini dağladı.

Survivor'da Barış ve Ramazan arasında olay kavga! Survivor Ramazan'a diskalifiye şoku geliyor

SURVİVOR RAMAZAN'A DİSKALİFİYE ŞOKU GELİYOR

Survivor bu akşam yayınlayacağı bölüm fragmanı nefesleri keserken, sosyal medya kullanıcıları Barış ve Ramazan arasında yaşanılan bu şiddetli kavganın akıbetini de merak etmeye başladı.

Survivor'da Barış ve Ramazan arasında olay kavga! Survivor Ramazan'a diskalifiye şoku geliyor

Kısa sürede binlerce yorumun yapıldığı paylaşımlarda, izleyiciler büyük bir çoğunlukla Barış’a destek verirken Ramazan’a tepki yağdırdı. Sosyal medyada fragman sonrası Ramazan’a en ağır cezanın verilmesi gerektiği konuşuluyor.

Survivor'da Barış ve Ramazan arasında olay kavga! Survivor Ramazan'a diskalifiye şoku geliyor

#Survivor etiketiyle dönen paylaşımlarda, 'Barış’a çok üzüldüm, bu kadar acımasız olmayın', 'Ramazan derhal diskalifiye edilsin, buna tahammülümüz yok' 'Survivor konseyi gerekeni yapmalı, Ramazan elenmeli', 'Ne dedi de bu kadar öfkelendi Barış, damarına basmış annesi üzerinden' gibi yorumlar paylaşım sonrası öne çıktı.

Survivor'da Barış ve Ramazan arasında olay kavga! Survivor Ramazan'a diskalifiye şoku geliyor

SURVİVOR TV8 EKRANLARINDA HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

TV8'in yıllardır rekor izlenme oranına sahip Survivor, bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Saat 20:00'da başlayan Survivor'da Ramazan için verilecek karar da sabırsızlıkla bekleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
2026 Survivor 2 Mart dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2 Mart Survivor eleme potasına giden kim oldu?
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cüneyt Arkın’ın oğlu Murat, Survivor 2026’ya damga vurdu! Acun’dan ders niteliğinde konuşma
ETİKETLER
#yarışma
#kavga
#ramazan
#Survivor 16 Mart
#Barış Murat Yağcı
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.