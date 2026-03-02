Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Ebrar Oral

2026 Survivor 2 Mart dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2 Mart Survivor eleme potasına giden kim oldu?

2026 Survivor haftanın ilk dokunulmazlık oyununda takımlar arasında nefes kesici mücadele başladı! Heyecan duygusunun zirveye taşındığı dokunulmazlık oyununda izleyiciler, oyunun kazananı öğrenebilmek için ekran başından ayrılamadı. Peki 2026 Survivor'da 2 Mart dokunulmazlık oyunun kazanan hangi takım oldu? 2 Mart Pazartesi eleme potasına hangi isim yazıldı? 2 Mart Survivor programı gelişmeleri:

2026 Survivor 2 Mart dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2 Mart Survivor eleme potasına giden kim oldu?
Fatimatüzzehra Maslak
02.03.2026
03.03.2026
2026 Survivor Gönüllüler Ünlüler sezonunun pazar günkü yayınlanan bölümünde eleme düellosuna kalan ile Büşra arasında adadan ayrılan isim Büşra Yalçın olmuştu. Haftanın yeni gününde takımlar, kendilerine moral depolayıp büyük bir motivasyonla parkur oyununda kendini gösterir iken ilk dokunulmazlık oyununun sonuçları belli oldu. Peki Survivor 2 Mart dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

2 MART SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Psikolojik ve bedensel sınırların zorlanıp terlerin döküldüğü zorlu parkur oyununda her iki takımda büyük bir mücadele göstererek oyunu kazanmaya çalıştı.

2026 Survivor 2 Mart dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2 Mart Survivor eleme potasına giden kim oldu?

Dokunulmazlığı alan takımın konseyde strese girmeden rahat bir nefes alabileceği, kaybeden takımın ise direkt olarak eleme potasına isim göndereceği kritik oyunun kazananı izleyiciler arasında da merakla beklenir oldu.

2026 Survivor 2 Mart dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2 Mart Survivor eleme potasına giden kim oldu?

Haftanın ilk dokunulmazlık oyunununda galip gelen takım Ünlüler (Kırmızı) takımı oldu.

HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM SEÇİLDİ?


Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği kritik konseyde, kaybeden takımın oylama sonrasında haftanın ilk eleme adayı sonunda netlik kazandı.

2026 Survivor 2 Mart dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2 Mart Survivor eleme potasına giden kim oldu?

Takım içi yönetme stratejisinin ve performansların değerlendirildiği oylamada, eleme potasına giren isim yarışmadaki dengeleri değiştirecek.

2026 Survivor 2 Mart dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2 Mart Survivor eleme potasına giden kim oldu?

2 Mart Survivor'da haftanın ilk eleme adayı olarak oylamada yazılan isim Onur Alp oldu.

2026 SURVİVOR'DA EN SON KİM ELENMİŞTİ?

Geçtiğimiz hafta 2026 Survivor Ünlüler ve Gönüllüler sezonunda adadan ayrılan son isim Büşra Yalçın olmuştu. Yarışmacı Seda ve Büşra'nın kaldığı düelloda elenmekten kurtulan isim Seda olmuş ve adada en az 1 hafta daha garantilemiş olmuştu.

2026 Survivor 2 Mart dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2 Mart Survivor eleme potasına giden kim oldu?


