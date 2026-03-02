2026 Survivor 2 Mart dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2 Mart Survivor eleme potasına giden kim oldu?

2026 Survivor Gönüllüler Ünlüler sezonunun pazar günkü yayınlanan bölümünde eleme düellosuna kalan Seda ile Büşra arasında adadan ayrılan isim Büşra Yalçın olmuştu. Haftanın yeni gününde takımlar, kendilerine moral depolayıp büyük bir motivasyonla parkur oyununda kendini gösterir iken ilk dokunulmazlık oyununun sonuçları belli oldu. Peki Survivor 2 Mart dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

2 MART SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Psikolojik ve bedensel sınırların zorlanıp terlerin döküldüğü zorlu parkur oyununda her iki takımda büyük bir mücadele göstererek oyunu kazanmaya çalıştı.

Dokunulmazlığı alan takımın konseyde strese girmeden rahat bir nefes alabileceği, kaybeden takımın ise direkt olarak eleme potasına isim göndereceği kritik oyunun kazananı izleyiciler arasında da merakla beklenir oldu.

Haftanın ilk dokunulmazlık oyunununda galip gelen takım Ünlüler (Kırmızı) takımı oldu.

HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM SEÇİLDİ?



Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği kritik konseyde, kaybeden takımın oylama sonrasında haftanın ilk eleme adayı sonunda netlik kazandı.

Takım içi yönetme stratejisinin ve performansların değerlendirildiği oylamada, eleme potasına giren isim yarışmadaki dengeleri değiştirecek.

2 Mart Survivor'da haftanın ilk eleme adayı olarak oylamada yazılan isim Onur Alp oldu.

2026 SURVİVOR'DA EN SON KİM ELENMİŞTİ?

Geçtiğimiz hafta 2026 Survivor Ünlüler ve Gönüllüler sezonunda adadan ayrılan son isim Büşra Yalçın olmuştu. Yarışmacı Seda ve Büşra'nın kaldığı düelloda elenmekten kurtulan isim Seda olmuş ve adada en az 1 hafta daha garantilemiş olmuştu.



