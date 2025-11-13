Menü Kapat
Sağlık
Akciğer kanserlerinin yüzde 90’ının nedeni sigara!

Akciğer kanseri, en sık ölüme yol açan kanser türlerinden biri olarak sağlık dünyasında büyük önem taşıyor. Erken tanı ve doğru tedavi yöntemleri hayat kurtarabiliyor. Bu nedenle farkındalık oluşturmak kritik bir rol oynuyor. Medipol Sağlık Grubu, Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında düzenlediği panelle bu konuya dikkat çekti.

, dünya genelinde en ölümcül türlerinden biri olarak açısından büyük bir tehdit oluşturuyor. Risk faktörlerinin bilinmesi ve , hastaların yaşam şansını artırıyor. Bu kapsamda Medipol Sağlık Grubu, Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı paneli düzenleyerek önemli bir farkındalık çalışmasına imza attı. Moderatörlüğünü Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu’nun üstlendiği panel, Medipol Mega Üniversite Hastanesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Etkinliğe Prof. Dr. Mehmet Bayram, Prof. Dr. Cüneyt Saltürk, Prof. Dr. Güven Sadi Sunam, Prof. Dr. Ahmet Bilici, Prof. Dr. Mesut Şeker, Prof. Dr. Dilek Ünal ve Prof. Dr. Tamer Atasever konuşmacı olarak katıldı. Uzman hekimler, akciğer kanserinin tanısı, süreçleri ve multidisipliner yaklaşımları hakkında katılımcılara kapsamlı bilgiler sunarak farkındalığı artırmayı hedefledi.

AKCİĞER KANSERİ VE RİSKLER

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, akciğer kanserinin en fazla ölüme neden olan kanser türleri arasında yer aldığını belirterek, “Akciğer kanserinde hayatın rutininde bulunmayan bir durum söz konusu. Risk faktörlerini konuşmamız gerekiyor. Son zamanlarda bilgimizin dışında gelişen kanser vakalarıyla da karşılaşıyoruz. Bu noktada düzenli kontroller ve doğru tedavi yöntemleri büyük önem taşıyor” dedi.

SİGARA VE KANSER İLİŞKİSİ

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Bayram, akciğer kanserinde en önemli ve vurgulanması gereken faktörün sigara olduğunu ifade ederek, “Akciğer kanserlerinin yüzde 90’ı sigara ve türevlerinden kaynaklanıyor. Sigarayı ne kadar çok tüketiyorsanız, kansere yakalanma olasılığınız da o kadar artıyor. Bu nedenle kalıcı adımlar atmamız gerekiyor. Son dönemde özellikle gençler arasında elektronik sigara kullanımı yaygınlaştı, ancak bir süre sonra çoğu kişi yeniden geleneksel sigaraya dönüyor” diye konuştu.

ERKEN TANININ ÖNEMİ

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Cüneyt Saltürk, risk grubundaki kişilerde erken tanının kritik olduğunu vurguladı. “Sigara içen 50-80 yaş grubunu riskli olarak kabul ediyoruz. Birinci dereceden yakınlarında kanser öyküsü olan kişilerde risk daha yüksek. Bu nedenle düşük doz tomografi ile düzenli taramalar yapılmalı. Erken tanı süreci net bir şekilde tespit etmemize yardımcı oluyor” dedi.

CERRAHİ TEDAVİDE GELİŞMELER

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Güven Sadi Sunam, son yıllarda cerrahi tedavideki gelişmelere dikkat çekerek, “Onkoloji ekipleri hastalara eskiden tek çıkış yolunu cerrahide görüyordu, ancak artık ileri evre hastalıklarda bile güvenle tedavi sunabiliyoruz. Ameliyat sonrası hastalar 1 hafta ile 10 gün içinde normal hayatına dönebiliyor. Küçük kesiler ve konforlu teknikler hastaların iyileşmesini hızlandırıyor” ifadelerini kullandı.

KİŞİYE ÖZEL TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Bilici, “Her hastaya özgü tedavi yöntemi bulunuyor. Kişiye özel tedavi seçenekleri arttıkça süreç de olumlu şekilde değişiyor. Bağışıklık sistemini güçlü tutmak çok önemli. Yanlış ilaç kullanımı her şeyi tersine çevirebilir. Kemoterapiden uzaklaşmadık, ancak yeni tedavi seçenekleri kemoterapinin yanına alternatif oluşturuyor” şeklinde konuştu.

TIBBİ ONKOLOJİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mesut Şeker, tıbbi onkoloji olarak hastaların evresine göre yaklaşım sergilediklerini belirterek, “Erken tanı, ameliyat öncesi ve sonrası süreçleri detaylıca inceliyoruz. Kemoterapi halen birçok alanda kullanılıyor, ancak immünoterapi seçeneklerini de hastalarımız için değerlendiriyoruz. İhtiyaç durumunda en uygun tedavi yöntemi belirleniyor” diye belirtti.

RADYOTERAPİ İLE SÜREÇ DEĞİŞİYOR

Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Dilek Ünal, radyoterapinin akciğer kanserinde her zaman önemli bir alternatif olduğunu vurguladı. “Güncel radyoterapi teknolojisi ile çok küçük alanları tedavi edebiliyor ve sağlıklı dokuları koruyabiliyoruz. Noktasal uygulamalar sayesinde olumlu sonuçlar alıyoruz” ifadelerini kullandı.

BİYOPSİ VE EVRELEME SÜRECİ

Nükleer Tıp Uzmanı Prof. Dr. Tamer Atasever, hastaların tanı sonrası doğru yönlendirilmesinin önemine dikkat çekti. “Hastaların biyopsi alınabilecek doğru noktalarının belirlenmesinde ve evrelemede yardımcı oluyoruz. Tedavi grubu seanslarımızı yürütüyor ve süreç boyunca hastaların takiplerini sağlıyoruz” diye ekledi.

