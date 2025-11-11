Kanseri yenen adam sevincini yöresel oyunlarla gösterdi! 70'lik delikanlı pistin tozunu işte böyle attırdı

Gırtlak kanserini doktorunun "neşeni kaybetme" tavsiyesiyle yenen 68 yaşındaki Halil Yılmaz, yeğeninin düğününde yöresel madımak ve çeşitli oyunlar oynadı. Yılmaz, "Hasta olanlar kendilerini hayattan soyutlamasın. Allah tüm hastalara şifa versin" dedi. Tokat kent merkezinde gerçekleşen bir düğünde, yaşlarına rağmen enerjilerinden hiçbir şey kaybetmeyen yaşlı vatandaşların sergilediği oyun performansı davetlilerden büyük ilgi gördü.

Hastalığı neşeyle atlattığını söyleyen Yılmaz, "2021 yılında gırtlak kanserine yakalandım. Doktorum, ‘Üzüntü hastalığı ilerletir, neşeyle bu süreci atlatırsın' dedi. Ben de düğünlerde geleneksel oyunlarımızı oynamayı sürdürdüm. Şükür bugün çok iyiyim. Herkese moralini yüksek tutmasını öneriyorum. Hasta olanlar kendilerini hayattan soyutlamasın. Allah tüm hastalara şifa versin" dedi.