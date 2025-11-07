Menü Kapat
Kanser hastası çifti şoke eden karar! Dünyaları başına yıkıldı

Muğla'da yaşayan kanser hastası çift şoke eden kararla hayatının dramını yaşadı. Alınan kararda evleri yıkım ile karşı karşıya kaldı. İşte detaylar...

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.11.2025
saat ikonu 15:14
|
GÜNCELLEME:
07.11.2025
saat ikonu 16:53

İmara aykırı yapılarla ilgili kararları uygulanmaya devam ederken, kanserle mücadele eden bir çiftin yaşadığı dram dikkat çekti. Muğla'nın gözde turistik ilçelerinden 'te yaşayan ve dört yıldır amansız hastalık ile mücadele eden çift, sekiz yıl önce satın aldıkları arsaya ikinci el prefabrik parçalarla ev yaptı. Fikriye-Sedat Özkan çifti, şimdi yıkım kararıyla karşı karşıya olduklarını belirtti.

Kanser hastası çifti şoke eden karar! Dünyaları başına yıkıldı

Her gün onlarca ilaç içip, tedavisi sürecinin bulunduğu ortamla yakından ilgili olduğunu söyleyen 65 yaşındaki Fikriye Özkan, "İstanbul'daki doktorumuz ‘Nerede yaşıyorsanız o şekilde devam edin, sağlığınıza iyi geliyor' dedi. Sekiz aydır buradayız, oturduğumuz yıkılır ve buradan gidersek yaşayamayız" ifadelerini kullandı.
65 yaşındaki Fikriye Özkan, yıkım kararını aldıktan sonra Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ile görüştüğünü belirterek, "Kanun neyi gerektiriyorsa onu yapmak zorundayım, senin evinle ilgili işlem yapmazsam benim hakkımda soruşturma açılır" yanıtını aldığını söyledi.

Kanser hastası çifti şoke eden karar! Dünyaları başına yıkıldı

"BİZİM GİDECEK HİÇBİR YERİMİZ YOK"

Gözyaşları içinde yaşadıklarını anlatan Fikriye Özkan, "Devletimize sığındık, kaymakamımıza gittik. Kaymakamımız valimizle görüşmüş ama yapılacak bir şey olmadığını söylemişler. Bizim gidecek hiçbir yerimiz yok" diyerek yetkililerden yardım istedi.

Kanser hastası çifti şoke eden karar! Dünyaları başına yıkıldı

"ELEKTRİK BAĞLANDI, SU BAĞLANDI, VERGİ ÖDÜYORUZ AMA KAÇAK DENİLİYOR"

Bir yandan yakalandığı cilt kanseri ve beynindeki ödemle mücadele edip diğer yandan kanser hastası eşinin tedavisi ile ilgilendiğini kaydeden 67 yaşındaki Sedat Özkan ise "2018'de burayı su basman seviyesinde yaptırdık, sonra ikinci el prefabrik parçalarla evi tamamladık. Belediye bize adres kayıt belgesi verdi, elektrik bağlandı, su bağlandı. Emlak vergisi ve çöp vergisi ödüyoruz. Ama şimdi 'kaçak' denilerek yıkımla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

Kanser hastası çifti şoke eden karar! Dünyaları başına yıkıldı

"2018'DEN SONRA YAPILDIĞI İÇİN BELGELERİMİZ İPTAL EDİLDİ"

Marmaris Orhaniye köyüne tatil için değil tedavileri gereği geldiklerini belirten Özkan Çifti, "Bu mahallede on evden sekizi kaçak. Biz 2018'de yapı kayıt için başvurduk. Eşim beyin kanaması geçirdiği için komşularımız başvurdu. Ama yapı 2018'den sonra yapıldığı için belgelerimiz iptal edildi ve yıkım kararı çıktı. Şimdi çaresiz bir şekilde bekliyoruz" şeklinde anlattı.

Kanser hastası çifti şoke eden karar! Dünyaları başına yıkıldı

"HEM DOLANDIRILDIM HEM YIKIMLA KARŞI KARŞIYAYIM"

Mahalle sakinlerinden ve Özkan çiftinin komşularından olan Serdar Coşkun, 2017'de prefabrik ev için anlaştığı firma tarafından dolandırıldığını belirterek, "Dolandırılmasaydım 2017'de evimi yapacak ve yapı kayıt belgesini alacaktım. Param gidince ancak 2018'de yaptırabildim. Hem dolandırıldım hem de yıkımla karşı karşıyayım. Bunun suçlusu ben miyim hem param gitti hem de emeklerimle yaptığım iki göz prefabrik evim gidecek ‘ dedi. 65 yaşındaki emekli Serdar Coşkun devlet yetkililerinden destek beklediklerini ifade etti.

