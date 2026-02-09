Ölümden saniyelerle kurtuldu! Binadan kopan kar ve buz yanı başına düştü

Kars’ta sokakta yürüyen bir vatandaştan ölümden saniye farkla kurtuldu. Binadan kopan kar ve buz kütlesi vatandaşın yanı başına düştü. O anlar cadde üzerinde bulunan işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde çatıdan koparak aşağıya düşen buz ve kar kütlesi, kaldırımda yürüyen vatandaşın hemen yanına düşmesi ve vatandaşın şaşkınlıkla etrafa bakması yer alıyor.