Meteoroloji'den peş peşe uyarılar: Kuvvetli yağış ve karlı hafta başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu tahminlerine göre yeni hafta sağanak ve kar yağışı etkisinde olacak. Bazı bölgelerde kar, buzlanma ve don olayı bekleniyor. Yüksek kar örtüsü sebebiyle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için yüksek çığ tehlikesi uyarısı yapıldı. İşte detaylar...

Yurt geneli 9 Şubat Pazartesi gününe bol alarak başlıyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrederken Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Hatay kıyılarının aralıklı yağışlı geçmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar: Kuvvetli yağış ve karlı hafta başlıyor

KAR BEKLENEN YERLER

Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleri ile Doğu Karadeniz'in yükseklerinin karla karışık yağmur ve şeklinde görülmesi beklenen yağışların Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BUZLANMA, DON VE ÇIĞ UYARISI

Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde ve olayı yaşanabileceğine dikkat çekilirken Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için hem buzlanma ve don hem de çığ tehlikesi uyarısı yapıldı.

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar: Kuvvetli yağış ve karlı hafta başlıyor

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar: Kuvvetli yağış ve karlı hafta başlıyor

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Hatay kıyılarının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

HATAY °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar: Kuvvetli yağış ve karlı hafta başlıyor

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Sivas, Kayseri ve Niğde'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

SİVAS °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DÜZCE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusunda kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 7°C
Çok bulutlu, kuzey ve doğusunda kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 13°C
Çok bulutlu, doğusunda kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Şırnak çevrelerinde yağmur, yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması beklenen yağışların, Hakkari, Bitlis, Bingöl ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun yer yer kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

