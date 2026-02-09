Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
24 ilde uyuşturucu operasyonu: 144 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 24 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunun detaylarını duyurdu. Son 10 günde düzenlenen operasyonlarda 144 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.02.2026
07:59
|
GÜNCELLEME:
09.02.2026
08:35

İçişleri Bakanı , uyuşturucuya karşı son 10 günde 24 ilde gerçekleştiren operasyonlarda 144 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

24 ilde uyuşturucu operasyonu: 144 şüpheli yakalandı

144 ŞÜPHELİ YAKALANDI


İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, son 10 gün içinde Cumhuriyet Başsavcılıkları ile EGM Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince; İstanbul, Gaziantep, Hakkari, Kırklareli, Van, Erzurum, Diyarbakır, Bitlis, Siirt, Kütahya, Aydın, Bursa, Hatay, İzmir, Ankara, Konya, Samsun, Manisa, Tekirdağ, Kayseri, Artvin, Kastamonu, Çorum ve Kırıkkale olmak üzere 24 ilde satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucu 144 şüpheli yakalandı. Ayrıca 1 ton 124 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 826 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

