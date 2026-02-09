Altın haftaya yükselişle başladı: İşte 9 Şubat 2026 gram, çeyrek, yarım altın fiyatları

Kategoriler
Elinde altın olan yatırımcılar ve alım-satım yapan vatandaşlar altın fiyatları için son durumu yakından takip ediyor. Peki gram altın ne kadar? Ons altın, çeyrek altın kaç para? İşte 9 Şubat 2026 Pazartesi günü güncel altın fiyatları...
İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda sert dalgalara maruz kalan altın fiyatları bu haftaya iyimser başladı.
Gram altın fiyatı haftaya 7.020 TL, ons altın ise 5.010 dolar seviyesinden giriş yaptı.
İşte 9 Şubat 2026 Pazartesi günü güncel altın fiyatları...
* Gram altın satış fiyatı: 7.028,66 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 12.253,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 24.498,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 48.094,48 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 48.772,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 120.605,02 TL
* Ons altın satış fiyatı: 5.021,09 dolar