Trafik tartışması bıçaklı kavgaya döndü: 1 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde trafikte iki grup arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ortalığı savaş alanına çeviren kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.
Merkez Sur ilçesinde iki grup arasında trafikte çıkan sözlü tartışma kısa süre içinde bıçaklı kavgaya dönüştü. Araçlarından inen vatandaşlar birbirilerine saldırırken, 1 kişi bıçaklanarak yaralandı. Yaralı şahsa ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Kavga ve şüphelilerin hafif ticari araca binip kaçtığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.