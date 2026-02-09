Menü Kapat
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
Trump kritik gün öncesinde harekete geçti: Ya düzelteceğiz ya da artık ABD olmayacak!

ABD Başkanı Donald Trump, şimdiden seçim hazırlığını yapmaya başladı. 'Hileli' dediği ülke seçimleri nedeniyle 'dünyada alay konusu' olduklarını söyledi. Sistemdeki değişikliklerden bahsetti.

Trump kritik gün öncesinde harekete geçti: Ya düzelteceğiz ya da artık ABD olmayacak!
ABD Başkanı , 3 Kasım'daki ara seçimler için düğmeye bastı. Kendi sosyal medya platformu Truth Social'dan açıklamalarda bulunan Trump, "ABD'nin seçimleri hileli, çalınmış ve tüm dünyada alay konusu. Ya bunları düzelteceğiz ya da artık bir ülkemiz olmayacak." ifadelerini kullandı.

POSTAYLA OY KULLANIMI KALKACAK

Oy kullanma ve seçmen kaydı süreçlerine yönelik daha sıkı düzenlemelerin getirilmesini öngören "SAVE Act" yasa tasarısına uyulmasını isteyen Trump, tüm seçmenler için zorunlu kimlik uygulaması, seçmen kaydı sırasında ABD vatandaşlığını kanıtlayan belgenin sunulması ve hastalık, engellilik, askerlik ya da seyahat gibi durumlar dışında posta yoluyla oy kullanımının kaldırılması çağrısında bulundu.

Trump kritik gün öncesinde harekete geçti: Ya düzelteceğiz ya da artık ABD olmayacak!

SEÇMEN KİMLİĞİ ŞARTI

Trump, NBC News'e verdiği röportajda, bu düzenlemenin seçim sistemlerini güvence altına alacağını, Demokrat seçmenlerin büyük çoğunluğunun da seçmen kimliği şartını desteklediğini savundu.

Demokratlar arasında seçmen kimliği uygulamasına desteğin yüzde 82 olduğunu belirten Trump, "Demokrat siyasetçilerden değil Demokrat seçmenlerden bahsediyorum." ifadesine yer verdi.

Trump kritik gün öncesinde harekete geçti: Ya düzelteceğiz ya da artık ABD olmayacak!

''HİLESİZ SEÇİMLERE İHTİYACIMIZ VAR''

"İnsanların hile yapamadığı seçimlere ihtiyacımız var ve bunu yapacağız." görüşünü paylaşan Trump, bu düzenlemenin iki partiden de destek göreceğini savundu.

ABD'de seçmenler, ara seçimler için 3 Kasım'da sandık başına gidecek. Seçimde ABD Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı ve ABD Senatosundaki 100 sandalyenin 35'i belirlenecek.

Trump, seçimler öncesinde Cumhuriyetçilere ülkedeki seçimleri "ulusallaştırmaları" ve "kontrolü ele almaları" çağrısı yaparak Demokratların tepkisini çekmişti.

