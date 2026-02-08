Trump yalan mı söylüyor? Amerikalılar ABD lideri ile aynı fikirde değil

ABD Başkanı Donald Trump artık ülke halkının yarısıyla ters düşüyor. Yeni yapılan bir anket Trump'ın canını oldukça sıkacak cinsten. CNN International analisti Harry Enten, Amerikalıların yaklaşık yüzde 55'inin Trump yönetiminin ekonomik hamlelerinden memnun olmadığını, bu durumun da ara seçimlere yansıyacağını söyledi.

''BAŞARISIZLIĞA ÇIKAN FORMÜL''

CNN News Central programında açıklamalarda bulunan analist Enten, "Amerikalıların çoğu ekonominin kötüleştiğini söylerken nasıl kazanılır bilmiyorum" ifadelerini kullandı ve ''Bu başarısızlığa çıkan bir formül.'' yorumunda bulundu.

Associated Press'in (AP) yakın tarihli kamuoyu yoklaması da Enten'in verilerini doğruluyor. AP anketine göre, özellikle ekonomi sorulduğunda, Amerikalıların yüzde 53'ü Trump'ın bu konudaki tutumunu onaylamadığını, sadece yüzde 39'u onayladığını söylüyor. Ayrıca halk geçim sıkıntısından da dert yakınıyor.

''ABD ALTIN ÇAĞINDA''

Amerikalıların öncelikleri arasında fiyatların düşmesi var. Fakat Trump'a göre durum öyle değil. ABD lideri kendisine ait olan sosyal medya platformu Truth Social'da ABD'nin bir 'altın çağ' yaşadığını, ülkenin 'hiç olmadığı kadar iyi durumda olduğunu' iddia ediyor.

Birçok yayın organı ABD Başkanı'nın ekonomi ve göçmenlik de dahil diğer konulardaki tutumuna ilişkin kamuoyu desteğinde düşüş yaşandığını gösterse de Trump, anket puanlarının "şimdiye kadarki en yüksekleri" olduğunu savunarak, güçlü ekonomiyi özellikle vurguladı.

Pazartesi gecesi Truth Social'da yaptığı paylaşımda başkan, "Şimdiye kadar aldığım en yüksek anket sonuçları. Belli ki halk şimdiye kadarki en iyi ekonomiye sahip güçlü ve kudretli bir ülkeyi seviyor!" diye yazdı.